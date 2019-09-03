教育部前部長吳茂昆三大案 北檢報請高檢署移轉管轄

2019-09-03 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



教育部前部長吳茂昆。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

教育部前部長吳茂昆遭告發違法赴大陸任職、在東華大學校長任內侵占專利權及詐領講座獎助金，以及教育部長任內因拔管涉瀆職等三大案，台北地檢署已經傳喚相關人詳細調查，但最後發現被告住、居所及犯罪行為地都非位於北檢轄區，因此無管轄權，已報請高檢署移轉管轄。

北檢偵辦吳茂昆三大案，包括國民黨告發吳茂昆曾違法擔任大陸國務院下的中科院顧問，涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。

任職東華大學校長期間，在美國成立師沛恩生技公司，拿東華擁有專利的綬草研究去申請大陸專利，疑違法侵占專利、偽造文書，且在校長任內，涉嫌詐領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元；台北市議員不滿教育部要台大重啟遴選校長，以台大校友身分按鈴告發吳茂昆涉刑法瀆職罪。

北檢當時分他字案並指派檢肅黑金專組、打擊民生犯罪專組跨組承辦，分別向東華大學及陸委會等單位調閱資料，並陸續約談數名證人以釐清案情。

據了解，檢方以證人身分陸續訊問東華大學教職員、「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一、東華生命科學系暨生物技術研究所教授翁慶豐、東華研發長翁若敏師、沛恩合夥人歐陽彥堂等10餘名證人，訊後均請回。

此外，2015年底東華大學另將綬草研究專利於技轉給麗台科技，檢方也以證人身分傳喚麗台科技董事長盧崑山，訊後請回。檢方陸續訊問相關人、調閱資料後已蒐證完備，但發現被告住、居所及犯罪行為地都非北檢轄區，因此無管轄權，已報請高檢署移轉管轄，將由士林地檢署或花蓮地檢署偵辦。