尋短婦「亂摸槍」被控妨害公務 無罪確定

2019-09-03 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



姜姓婦人前年7月晚間站在桃園大溪橋橋墩，民眾懷疑她想自殺，報警處理。南雅派出所蔡姓警員等人到場勸導、查驗身分，姜婦拒絕，員警將她帶回派出所保護管束，她掩不住激動情緒，趁蔡不注意之際觸碰他配槍。桃園地檢署依妨害公務罪起訴，桃園地院認為姜婦只是徒手亂揮而碰到員警的物品，判她無罪；高等法院駁回檢方上訴確定。

姜婦也控告蔡姓警員妨害自由、傷害，桃園地檢署偵結後處分不起訴。

2017年7月14日晚間9點，桃園市警大溪分局南雅派出所接獲通報，指有婦人站在大溪橋橋墩，可能有自殺傾向。蔡姓警員表示，到現場時，中興派出所的同仁已將姜婦勸下，但姜婦直嚷「只是坐在橋墩有違法嗎？」，他們想盤查她身分卻遭拒，依警察職權行使法強制帶她回派出所。

姜婦的丈夫聞訊趕來，也遭她辱罵。姜婦告訴蔡姓警員「如果你一直將我關在這裡，我就死給你看」、「不怕我自殺嗎？」；晚間10點51分，她趁蔡姓警員未留意之時，奪取他腰間右側的配槍。

蔡姓警員表示，姜婦突然伸手抓他配槍，他立即往後退並壓制對方，壓制過程中，姜婦的手斷了。

姜婦埋怨，沒有自殺意圖，當晚是到大溪橋上欣賞煙火，卻有人報警說她要自盡，只因她沒表明身分，就被帶回派出所。她說，一直表明要回家，丈夫也到了派出所，員警就幫她解銬，她站起來時「剛好」碰到員警的腰部，「員警腰部有很多東西」，她根本不知道是摸到員警身體哪個部位。

高等法院勘驗留置室監視器畫面，發現姜婦情緒不穩且揚言自殺，員警認為有必要使用戒具，但姜婦抵抗，過程中她徒手亂揮、亂舞掙扎，才碰觸到警察的配槍，不是對公務員施暴。

高院認為，現場有三名訓練有素的警察，以現場環境來看，姜婦奪槍後也無處逃竄，她只是不想讓警察上戒具，就算真的有奪槍的行為，目的也是想自殺，無妨害公務犯意，因此維持一審無罪判決。

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