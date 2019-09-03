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史上第4高一注獨得！20億威力彩得主是吳宗憲朋友

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

吳姓密醫明明未取得牙醫師、醫事放射師資格，卻在高雄市楠梓區自立牙醫診所，擅替病患拔牙、抽神經、打麻醉藥，甚至大膽拍攝牙齒X光片、安裝假牙，非法執業長達20年，曾經手的病患遍及楠梓、左營、梓官等地。橋頭地檢署近日偵結，依非法執行醫療業務罪嫌起訴吳；至於吳男兒子、診所員工則涉嫌幫助非法執行醫療業務，同樣依法提起公訴。

吳男從1999年開業牙醫診所，在楠梓右昌市場旁執業，隨後又搬遷至新址繼續牙醫診療業務，去年起更委由兒子負責登打病患個資。據悉，吳姓密醫早在2014年間就曾遭衛生局盯上，懷疑他非法執行牙醫師職務，但赴診所卻稽查未果。衛生局去年再度赴診所查察，當時吳再三否認執行牙醫師業務，堅稱自己只是受雇來幫忙收取咬模，直接拒絕後續檢查。

高雄市衛生局通報橋頭地檢署指揮偵辦，檢警持票赴該牙醫診所搜索，查扣相關事證。

吳男到案坦承自己並未取得合法牙醫師、醫事放射師資格，卻從1999年開始執業，並以2萬2千元月薪聘僱孫姓員工協助清掃、填寫病患資料、齒模登記等工作；但吳卻矢口否認有讓兒子經手診所業務。

然而，孫姓員工、吳男兒子紛紛坦承，明知吳男並未領有合法牙醫師資料，自己也無護理師、醫療從業人員證照，仍輔助吳處理病患掛號、填寫看診病歷、收齒模、或協助消毒看診工具、洗X光照片等工作。

橋頭地檢署費時偵查，日前偵結認定，吳男無照卻擅自操作口鏡、夾子、探針、齒模土、麻醉藥、注射針頭等醫療工具，替患者拔牙、打麻醉藥、抽神經、拆除假牙、安裝假牙、咬模、製造齒模、拍攝牙齒X光片，已涉嫌非法執行醫療業務、非法執行醫事放射業務；至於吳男兒子、孫姓員工則視為幫助犯。橋頭地檢署依法將吳男等3人提起公訴。

吳姓密醫在高雄楠梓開業牙醫診所，執業長達20年，橋頭地檢署近日依涉嫌非法執行醫療...
吳姓密醫在高雄楠梓開業牙醫診所，執業長達20年，橋頭地檢署近日依涉嫌非法執行醫療業務起訴吳。示意圖／Ingimage。
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牙醫衛生局醫師

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