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中影附隨組織案 法院今首開庭

2019-09-03 12:59聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

行政院不當黨產委員會去年認定中影公司為國民黨附隨組織，因此中影所有118億資產被全數凍結。中影不服提告，台北高等行政法院今上午首度開庭，中影委任律師蔡進良主張，中影並不符合黨產條例中附隨組織的構成要件，且本案涉及財務等專業，須待閱卷後再聲請調查證據。

黨產會去年認定中影為國民黨附隨組織，並推定中影特定財產為不當取得財產，因而全部凍結、禁止處分，須先向黨產會申請許可才能動支。中影不服，提行政訴訟欲撤銷原處分，並聲請停止執行。

停止執行部分，北高行認為並無難以回復之損害及急迫情事，與法定要件不符，今年1月15日裁定駁回。經抗告後，最高行政法院認為尚有部分事實未經調查，有必要由中影提出更具體數據資料，並經兩造攻防後，方能得出判斷結論，因此廢棄原裁定，發回重新裁定。至今尚未裁定。

本案訴訟今上午首度進行準備程序，律師蔡進良認為，本件法律依據不該當，至於法條違憲是另個問題，雖中投、欣裕台及婦聯會兩案已聲請釋憲，但與本件有個案差異。

蔡說，黨產會應於當事人有利及不利情形，一律注意，且應斟酌全部聽證紀錄，於原處分書揭載採納與否的理由，即使不採納中影的說詞也應作說明，才合乎正當程序。

除了聽證程序問題認知不一，雙方也針對「中影於何時脫離國民黨實質控制」、「以非相當對價出售予羅玉珍、莊婉均等人」爭執不休。黨產會認為，國民黨實質控制的中投與其子公司，將所持有中影82.56％股權，以每股65元、總金額31億4368萬8210元，如此「非相當對價」出售予羅、莊等人，而中影律師團認為以「交易低於每股淨值」來看是「有問題」、「理由不通」、「不夠的」。

中影律師團目前並未欲請求合議庭聲請釋憲，希望法官僅就構成要件違法部分先行審酌。庭末，法官林淑婷請雙方在期限內陳報書狀，改訂11月26日上午11時續行準備程序。

中影公司不服被黨產會認定為國民黨附隨組織，提行政訴訟欲撤銷原處分，台北高等行政法...
中影公司不服被黨產會認定為國民黨附隨組織，提行政訴訟欲撤銷原處分，台北高等行政法院今度首開庭。記者賴佩璇／攝影
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