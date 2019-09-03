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選前給3千元又說「拜託」 她涉賄落選又遭判3年2月刑

2019-09-03 11:56聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

去年九合一大選期間，葉金菊投入高雄市山地原住民桃源區區民代表選舉；為求順利當選，選前特意赴某市議員候選人競選總部拜票，企圖以1票3千元價值向潘姓選民買票。檢警據報掌握葉金菊涉嫌賄選，葉還將該3千元推託、搪塞為削愛玉、買雞報酬，卻頻遭潘姓選民打臉。橋頭地方法院依違反選罷法，判處葉金菊有期徒刑3年2月、褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，葉金菊去年11月14日上午將3千元現金放在潘姓選民面前，說一句「拜託」後就旋即離去。潘姓選民擔心選舉期間的金錢往來不單純，無意收受款項，待其丈夫也到場時，就將3千元交由丈夫全權處理。潘夫曾有意將現款交還葉金菊，但後來輾轉交給警方處理。

調查局高雄市調查處、高雄市六龜警分局循線偵辦，將葉金菊依涉嫌行賄送辦，全案經橋頭地檢署起訴，並傳喚相關人等到案說明。

葉金菊坦承交付3千元給潘姓選民，但矢口否認行賄。她辯稱，聘雇潘姓選民替她處理愛玉，恰好去年潘的工作天僅排2日，以日薪1400元計算，應支付2800元工錢；此外，因還另向潘買雞，又額外再給200元，盤算下來，剛好合計3千元。葉金菊委任律師又反控，定是潘姓選民親戚也有參選，才會惡意陷害賄選。

然而，潘姓選民反駁，自己向來都是義務性幫朋友削愛玉，從未領過工錢，再者，家中養雞一隻要價500元；況且，葉金菊絕口未提該筆錢是工錢，也沒說要買雞，只說了一 句「拜託」就離開。當時人同在議員競選總部的曾姓民眾也證實這情節。潘姓選民一再說，當時正值競選期間，候選人莫名交付的3千元相當可疑，絕對不能拿。

橋頭地方法院審理認為，葉金菊辯詞應是卸責之詞，不足採信，認定她賄賂行為已違反公職人員選罷法，依法判處有期徒刑3年2月、褫奪公權4年，可上訴。據悉，葉金菊去年選舉，以142票落選高雄市桃源區第1選區區民代表。

高雄市山地原住民桃源區1選區區民代表候選人葉金菊去年大選時遭檢舉行賄，橋頭地方法...
高雄市山地原住民桃源區1選區區民代表候選人葉金菊去年大選時遭檢舉行賄，橋頭地方法院近日審結，依違反公職人員選罷法，判處有期徒刑3年2月、褫奪公權4年，可上訴。記者賴郁薇／攝影
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