孫道存挪用太平洋網球等2基金會公款 今遭起訴侵占

2019-09-03 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，因掏空太電案遭判刑3年定讞，入監服刑近2年。台北地檢署查出，孫道存6年間涉循環挪用太平洋網球發展、孫法民文教基金會共計近1億元公款，今依侵占罪將他起訴。

纏訟13年的太平洋電信電纜公司掏空案判決定讞，太電前董事長孫道存偽造文書判刑3年、前財務執行長胡洪九涉背信判刑14年6月，併科罰金10億元。

台北地檢署前年9月29日傳喚孫道存、胡洪九及太平洋光電前副董繆竹怡等5人於赴執行科報到入監，當時提出醫師診斷證明，以身體不適為由聲請暫緩發監執行，但檢方未准，因此仍按時發監。

孫另積欠貨物稅與罰鍰達新台幣1.2億元，法務部行政執行署新北分署追稅未果，因而向新北地院聲請管收獲准。一聽到要被管收，孫道存隨即找親友協助，2小時內就籌到1.2億元並繳清欠稅，管收威力可見一斑。

此外，檢方再查出，孫道存明知基金會章程規定，僅能將孳息作為業務推廣之用，卻涉於2012年中旬至去年底，陸續將太平洋網球發展、孫法民文教基金會公款挪出，以繳交二審裁判費用等私人款項。

檢方發現，孫道存每次領出現金10至100萬元或分次匯款，共計各別挪用兩基金會1000萬元、2000萬元後都會設法將款項補回，數年來均以此循環手法把兩基金會當作私人「小金庫」。