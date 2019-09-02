南檢偵辦男子涉嫌性侵男童案 查獲新事證聲押獲准

2019-09-02 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



10歲男童小明（化名）曾在校園周邊超商遭陌生男子「上下其手」，家長發現後得知兒子2年前早就遭咟生男子涉嫌性侵，對方甚至威脅小明如說出去要殺害他，家長6月報案後，他一度遭羈押，期滿後獲交保。小明家長日前將此事向市議員林燕祝投訴並開記者會說明，檢警單位掌握他涉案事證，今天再找到1名受害孩子，檢方晚間訊問後依張姓男子涉及妨害性自主罪嫌，並有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。

據了解，涉案人以乾兒子在校就讀為藉口，經常利用探視乾兒子的機會進出學校，孩子沒有戒心，都稱他為「大叔」，大叔時常以零食、手機引誘，涉嫌把男童帶往校內廁所性侵，事後再出言恐嚇孩童，不能告訴家長，否則將殺害孩子。

今年6月19日，大叔前往校外超商再度對小明伸出狼爪，被家長當場發現，家長才得知兒子長期遭陌生男子猥褻，導致兒子長期做惡夢，時間長達2年，家長非常心痛，向台南市議員林燕祝投訴。

家長指控說，兒子前年在校園廁所被性侵後，一直不敢說，今年6月又在校內一處偏僻大榕樹下再被性侵得逞，他們不懂校方為何沒能事先防範？讓孩子受到傷害。