20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



男子陳風廷涉嫌吸金廿七億多元後落跑。台中地檢署昨天起訴其父陳傳志等十六人，並通緝仍在逃的陳風廷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

曾列冊低收入戶的男子陳風廷，涉嫌誆稱家中經營高級骨董店和擁有十二輛高價超跑，以「富二代」身分開公司，父親陳傳志配合擔任董事長，陸續向一百四十三名被害人吸金廿七億多元後落跑。

台中地檢署昨天依違反銀行法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴陳傳志等十六人，並通緝仍在逃的陳風廷。

檢方起訴，陳風廷（廿三歲）二○○三年至二○一六年六月間，為列冊低收入戶，父親陳傳志（六十五歲）經營一家中古藝品店。陳二○一六年滿廿歲時，誆稱父親經營高級骨董店，以「富二代」身分活動。

前年二月及十一月，陳風廷分別開設建設開發公司及國際公司，由父親配合假扮富商當董事長，吸收丁姓男子及李姓女子等人組成吸金集團。

陳風廷及吸金集團成員，以「骨董案」、「汽車租賃案」及「超跑買賣案」等各種名目，詐騙被害人投資。

去年四月間，陳風廷曾高調舉行記者會，詐稱擁有至少十二輛的超跑，其中一輛是全台唯一市價上億元的「義大利神獸」，致更多人上當。兩年間共計有一百四十七人受騙，損失金額高達廿七億七千多萬元。

檢方說，陳傳志擔任建設開發公司董事長後，發覺公司沒有實際建案，經公司人員告知是陳組織的吸金集團後，仍與兒子一起涉案。全案經被害人發覺血本無歸後提告，由檢調單位查獲。