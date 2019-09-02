經營非法露營區 地主罰款緩起訴

2019-09-02 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園報導



桃檢偵辦「貓頭鷹的家」非法經營露營區，對地主緩起訴處分（示意圖、非本案）。 圖／市府觀旅局提供 分享 facebook 桃園市段姓女子未經核准私自開發700多坪山坡地，經營「貓頭鷹的家」露營區，被市府開罰後仍持續營業，桃園地檢署昨依違反都市計畫法緩起訴1年、支付公庫10萬元和參加法治教育課程。

桃園市府觀旅局長楊勝評表示，在農牧、林業用地尚未放寬設置露營區前，全市現有113家涉及違規使用山坡地經營露營區，市府已經輔導12家轉往休閒農業區合法經營或通過籌設，其餘違規業者將鼓勵和輔導到休閒農業區設置露營區，並要求必須做好保險、安全及運輸管理，保障消費者權益。

桃園地檢署調查，桃園市石門都市計畫農業區的龍潭區永福段土地，段女地主（52歲）未經市府許可，擅自在約760坪農地經營「貓頭鷹的家」露營區，市府去年5月查獲違規經營，將段女和李姓持分女地主依違反都計法規定開罰6萬元及限期2個月恢復原狀。

段女繳清罰款後，未將土地恢復原狀，仍持續經營露營區、收租金開放消費者露營使用，市府今年4月接獲檢舉，確認未恢復原狀，將段、李女2地主移送桃園地檢署偵辦。

李女否認經營露營區，稱沒有收到市府裁罰書，指稱露營區是段女經營。段姓地主承認露營區是她經營，李女未出資、也未分配收益，檢察官對段女緩起訴，李女不起訴處分。