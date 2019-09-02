國中會考前校長帶學生祈福 一轉頭名牌包不見了

2019-09-02 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化二水鄉一所國中陳姓校長今年5月15日在國中會考前，帶學生到二水鄉安德宮祈求考試順利，但她將手提名牌包agnès b.置放殿內長凳上，大約10多分鐘回頭卻找不到手提包，錢包裡有現金1萬2千元，還有開會資料等，急著向警方報案，竊賊隨即被逮但錢已花光，警方將他依竊盜罪嫌移送偵辦，彰化地院審理判游男6月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，有多項前科的游姓男子今年5月15日早上8點半，騎乘腳踏車到安德宮，看到宮廟內政舉行考生祈福儀式，人多事雜，認為有機可乘，尋求下手目標，等到11點多看到考生與校方、宮廟人員暫離大殿到其他殿區祈福時，發現殿內牆腳條凳上有一個手提包，認為裡頭財物不少，隨即竊走逃逸。

游男偵訊時表示，離開廟後將手提包內皮夾收納的現鈔1萬2千元取走，其餘手提包內的agnès b皮夾、BMW鑰匙以及文書資料全被丟到彰雲大橋下。

陳姓校長說，當天手提包內裝有一疊開會資料，考量持香拜拜不便才暫放在椅凳上，確實有點疏忽，但沒想到竊賊敢在媽祖面前行竊，拜完殿內神明一圈後，回頭再找時已經不見了，趕緊報警。