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LINE傳斬首、挖心臟影片 男恐嚇朋友判拘役70天

2019-09-02 16:36聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

周姓男子去年因金錢糾紛，多次傳送恐嚇訊息給文姓男子，甚至傳遞砍人頭、挖心臟等殘忍影片，文男不堪受擾提告。士林地方法院依2個恐嚇危害安全罪判刑，周男應執行拘役70天，可易科罰金7萬元。

判決指出，去年4月28日周男用LINE傳訊移給文男，「不要怪我沒好好跟你說，沒提醒你，到時少了腳是什麼都沒有了」，事隔3個月後，又因財務糾紛，在7月23日傳送文字「阿拉伯有六個大男人，豬狗不如的人愛做怪，愛到處騙錢被判砍頭死刑，六犯行刑時還作現場直播。台灣如果這樣我就不相信有人敢做怪。」，同年8月1日，繼續傳送有砍人頭及挖心臟等殘忍畫面影片。

周男供稱，曾因汽車買賣及收讓他人債權，和朋友文男有財務糾紛，LINE的訊息內容，只是朋友間互相傳遞訊息，文男拖延很久才報案，可見沒有感受畏懼。

文男則否認有財務糾紛，並指出，在住處看到砍人頭影片及文字訊息，心生畏懼，害怕恐遭遇不測，因不堪周男一再恐嚇，提出妨害自由告訴。

法官認為，訊息內容提「欠缺肢足」及「斷人首級」、「挖取人身內臟」等文字和殘忍影片，依照社會一般觀念，此言詞威嚇，足令人感覺生命及身體受到威脅，使人心生畏怖。周男犯恐嚇危害安全罪2罪，分別處拘役30日、50日，可易科罰金，應執行拘役70日，可易科罰金7萬元。全案可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料畫面
士林地方法院。圖／本報資料畫面
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