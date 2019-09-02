為理念不同互摃 台大農經系教授罵同事「國民黨雜碎」

2019-09-02 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



圖為台大校門口。 聯合報系資料照片 分享 facebook 台大農業經濟學系教授官俊榮，不滿同系教授羅竹平在個人臉書上分享《聯合報》有關高雄市長韓國瑜的新聞連結，並撰寫評論：「國民黨裡有很多雜啐（應為碎），我們系上好像就有一個」。官質疑被影射為「雜碎」而控告羅涉公然侮辱。台北地檢署認為羅並未指名道姓，無法特定對象為官，今不起訴。

官俊榮在台大校長遴選爭議中，挺當選人管中閔，他曾參與「台大自主行動聯盟」行動，與國民黨執政時期政務官等人上凱道力挺，並到教育部抗議，挺管立場鮮明且力道不小。

檢方調查，去年11月間，羅竹平在個人臉書上分享《聯合報》有關韓國瑜的新聞連結，並撰寫評論：「國民黨裡有很多雜碎，我們系上好像就有一個」。官俊榮看到後，質疑羅竹平是在影射他，因此控告公然侮辱。

官俊榮指控，先前曾就質疑羅竹平的教授升等程序，可能因此惹人不快，彼此有嫌隙，羅明知其政治立場，卻假藉分享新聞連結「指桑罵槐」。

據了解，羅竹平應訊時否認評論對象是指官俊榮，強調台大、系上有許多教授政治立場偏藍，自己沒有指名道姓，沒明確指涉對象。檢方勘驗臉書貼文後，認為相關留言並沒有針對特定人或可得特定之人，不符合公然侮辱罪構成要件，依罪嫌不足不起訴。