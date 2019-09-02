桃檢偵辦非法露營區 「貓頭鷹的家」違法開罰緩訴

2019-09-02 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



近年國人瘋露營，全台合法露營區卻很少，桃園市113家露營區只有2家合法，其中石門都市計畫農業區龍潭區永福段土地，段姓、李姓地主未經市府主管機關許可，擅自經營「貓頭鷹的家」露營區，市府查獲罰款，地主持續違規經營，桃園市調處獲報檢舉調查移送，桃園地檢署今天偵結，段姓地主依違反都市計畫法規定緩起訴、需繳公庫10萬元及參加法治教育課程，李姓地主不起訴處分。

桃園地檢署調查，桃園市石門都市計畫農業區的龍潭區永福段土地，段姓（女、52歲)、李姓（女、62歲）地主持分所有，段姓地主未經市政府許可，擅自經營「貓頭鷹的家」露營區約760坪，市政府去年5

月查獲，將段、李2人依違反都計法規定開罰6萬元及限2個月恢復原狀。

不料段女繳清罰款後，未恢復土地原狀，更持續經營露營區，供消費者露營，市府今年4月接獲檢舉，查報發現地主未恢復原狀，還違反都市法繼續營業，市調處獲報調查後將段、李2地主移送法辦。