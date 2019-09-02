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男子露「事業線 」四處騙 「偽娘」落網16罪全認了

2019-09-02 14:57聯合報 記者王聖藜╱即時報導

男子張威欽「男扮女裝」四處行騙，今年4月落網，當月判刑8月；張落網後，檢察官又獲報案，追加起訴張另涉16案，台北地院審理，張全部認罪，法官今天依竊盜、詐欺、偽造文書罪判張得易科罰金部分應執行有期徒刑1年10月，不得易科罰金部分應執行2年。可上訴。

張犯案時，常以女性打扮現身，警方懷疑他利用異性相吸人性弱點騙男人上當；另，張藉由網路交友進行財產犯罪，被網友稱為「偽娘」，今年4月張被捕時，身著一襲低胸女裝，還露出「事業線」，檢方偵辦後，聲押張獲准，迄今。

檢方追加起訴張威欽的犯行，包括2018年1月5日在台北市「PS17」沙龍店內，張趁楊姓店員幫他染髮時，竊盜楊外套內的8萬5000元；2017年8月20日張在台北市「GS」HOTEL旅店竊盜皮夾；2017年11月7日在台北市「U2」MTV忠孝館竊盜邱姓網友的皮夾，持竊來的信用卡盜刷。

2017年10月19日，張在台北市「南機場」夜市幫1名王姓被害人提重物，竊走行李袋內的財物，隨即在「7-11」超商華慶門市盜領王姓被害人銀行帳戶內現金1萬3千元；張也向人借「潮牌」外套不還，藉口買貴金屬向銀樓詐財1萬多元，另侵占SONY手機、偷iphone 8PLUS手機。

判決說，2017年11月25日，張在台北市某服飾店與蘇姓業者搭訕，2人相約用餐、看電影、按摩，趁機竊取蘇的身分證、信用卡、鑰匙、現金1萬7千元；2017年11月26日，張持竊得服飾店的鑰匙，偷走店內37萬多元的名牌商品，再持蘇的9張信用卡去盜刷。

判決指出，2017年11月20日，張與在新北市經營美髮店的林姓網友相約在士林夜市見面，轉往華納威秀影城看電影，趁林上廁所時，將林託保管的包包偷走，包包內有24萬元現金，得手後，再持偷來的鑰匙進入美髮店，偷到現金及ipad平板電腦。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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