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低收入戶假冒富二代 佯擁12輛超跑吸金27億

2019-09-02 13:28聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市執夢國際公司執行長陳風廷，去年4月召開記者會詐稱他有12輛超跑，其中包括市價上億的「義大利神獸」，中檢查出他以藍寶堅尼、法拉利等14個投資方案，3年來共吸金27億餘元，台中地檢署今天依違反銀行法等罪，起訴陳風廷的父親陳傳志、以及同夥吸金成員共16人，在逃的陳風廷由檢方通緝中。

起訴書指出，陳風廷（23歲）經彰化縣政府列冊為低收入戶（列冊時間為2003年1月至2016年6月間），他的父親為御家一品軒商號負責人，2016年間，陳風廷當時年滿20歲，考量當時無工作經驗，難以取信投資大眾，將御家一品軒虛稱為高級古董買賣名店，且由陳風廷假扮「富二代」。

由其父陳傳志（65歲）配合假扮富商，擔任空殼公司負責人以取信大眾，虛偽出資設立府京建設開發公司、執夢國際公司，擔任董事長，並吸收丁男、李女等15人擔任吸金業務主管、業務員、會計等。

陳傳志於2017年2月起，依兒子陳風廷要求，而擔任府京建設開發公司董事長，發覺該公司並無實從事建案，反而經常有吸金集團業務人員或投資戶前往該公司，經公司人員告知此為陳風廷發起的吸金集團，遂於2017年4月起至2018年3月間，與兒子共同吸金犯案。

陳風廷於2018年4月間發表超級跑車記者會，詐稱他擁有至少12輛超級跑車，且擁有全台唯一市價上億的「義大利神獸超級跑車」，致使業務人員及投資客戶陷於錯誤，誤認陳風廷坐擁相當數量名貴超跑

從2016年底至2019年初，陳氏吸金集團推出「古董案」、「汽車租賃案」、「超跑買賣案」、「藍寶堅尼短期車案」、「法利利車案」等14個專案，分別於2017年、2018年間招攬詐欺投資金額達27億7717萬餘元。

檢方查出，陳風廷向林姓超級超跑訂購「義大利神獸」，僅支付831萬餘元，即未繼續繳款，展示後再運回義大利原廠。陳氏吸金集團先後向143人吸金27億餘元，其中于姓民眾投資古董案、汽車租賃案共2000餘萬，許姓民眾投資藍寶堅尼案1100萬。

台中市執夢國際公司執行長陳風廷開記者會詐稱他有12輛超跑，其中包括市價上億的超跑...
台中市執夢國際公司執行長陳風廷開記者會詐稱他有12輛超跑，其中包括市價上億的超跑「義大利神獸」，以14個投資方案共吸金27億餘元。圖／中央社
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