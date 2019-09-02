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父子檔超跑吸金27億 中檢詐欺罪起訴16人

2019-09-02 13:26中央社 台中2日電

陳傳志與陳風廷父子檔共組吸金犯罪集團，由陳風廷假扮「富二代」，集團向外假冒具有古董、超跑的投資能力，吸引民眾投資，吸金逾新台幣27億餘元，檢方今天依詐欺等罪嫌起訴16人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，65歲男子陳傳志為府京建設開發公司、執夢國際公司及御家一品軒商號等公司負責人，與23歲的兒子陳風廷（另案通緝中）自民國105年至108年3月間，共組吸金犯罪集團。

集團由陳傳志出面以虛偽出資方式設立空殼公司，陳風廷假扮為「富二代」，使一般民眾及業務人員誤信陳風廷有對古董、超跑等奢侈品的投資能力，集團並招攬大量業務員將投資方案向投資人招攬。

陳傳志在106年4月起，提供來路、價值均不明的古董，擺放在建設公司會到高級飯店租借場地，邀請投資人參觀或親自解說，使被害人誤信陳傳志有名貴古董交易能力；陳風廷並在107年4月間租借義大利瑪贊蒂（Mazzanti）超級跑車舉辦記者會，進而吸引投資人。

集團利用手機通訊軟體Line開設群組，或是由業務員向不特定民眾，以古董、汽車租賃、超跑買賣、車隊入股等各式名目吸引投資，聲稱有3.5%到16%等利息吸金。

案件經台中地檢署檢察官指揮法務部調查局台中市調查處，及台中市警察局第六分局等單位偵辦，檢方初步清查有143人受害，累積詐騙投資金額達新台幣27億7717萬餘元，單一被害人最高受騙金額達2000餘萬。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、公司帳冊、交易對話紀錄等證據，今天依違反銀行法、詐欺、組織犯罪條例、公司法、商業會計法等罪嫌，起訴集團負責人陳男與成員等共16人。

吸金詐欺

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