禾馨婦產科A健保點數溢領千萬 名醫蘇怡寧繳50萬獲緩起訴

2019-09-02 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



婦產科名醫蘇怡寧。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

北市知名連鎖婦產科「禾馨婦產科」讓孕婦自費照高層次超音波，卻向健保署申報健保點數溢領1500萬元，執行長蘇怡寧遭移送詐欺罪、違反個資法。台北地檢署考量蘇坦承犯行且態度良好，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫50萬元。個資法部分，罪嫌不足，獲不起訴。

中央健保署調查，有一名孕婦到「禾馨婦產科」自費照高層次超音波，但櫃檯卻以疾病為由，要求刷健保卡，進而發現禾馨一手向孕婦收取費用，一手卻申報健保點數，簡直是「兩頭賺」。

2017年2月間，健保署針對禾馨旗下的懷寧街的婦產科診所和內湖婦幼診所，施以停約1個月處分，並將蘇怡寧移送北檢偵辦。禾馨旗下5家診所，吐回2016年1月到2017年12月間，共1500萬元健保費。事後，另有孕婦認為禾馨違法使用個人就診資料，控告蘇違反個人資料保護法。

據了解，蘇怡寧供稱，產婦自費照高層次超音波，而診所申報的健保點數屬於「醫師診療費」。檢方指出，禾馨確實申報健保點數，但禾馨將患者個人資料向上呈報給予健保署審查，是既有作業流程，不能因事後審查未通過而認定醫師濫用個資，此部分不起訴。

當時，禾馨集團執行長、名醫蘇怡寧說：「我沒有任何的說法，謝謝，這個還在調查當中，這個我們一直有在申訴，我們有我們的看法。」據悉，經過雙方協商，最後繳回金額低於千萬元。