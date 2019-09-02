周刊爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」求償千萬及道歉

2019-09-02 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



本土劇女演員陳小菁不滿被周刊王報導她棄養公公還劈腿，向李姓記者、鐘姓爆料者提告。刑事部分，2人被依誹謗罪判拘役50日，得易科罰金可上訴；民事部分，陳小菁求償1000萬元並要求登報道歉，台北地方法院今天開庭，陳的委任律師指出，若記者願意認罪，雙方有和解可能，鐘另涉恐嚇，因此沒有和解意願。

陳小菁多次演出三立戲劇「戲說台灣」，有「戲說一姐」的封號，她近期演出三立戲劇「炮仔聲」中的壞女人，知名度大增。李姓記者2016年在周刊王以標題「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立細說一姐陳曉菁被控棄養公公」等，報導陳小菁和丈夫分家產後棄養公公，另指陳小菁曾是丈夫二哥女友，還介入丈夫與前妻婚姻。

陳小菁認為被有心人爆料，且記者未經查證報導不實，一狀告上法院。刑事判決指出，因鐘和陳的丈夫有金錢糾紛，想要施加壓力，才會向周刊記者爆料，但李身為記者有義務查證，卻為衝刺周刊銷售量，只憑鐘的片面陳述就撰寫報導，因此判鐘、李各拘役50日，案件仍在高院審理中。