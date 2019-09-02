她追她不成竟惡整 天天叫20杯珍奶20個便當

2019-09-02 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄連姓女子疑對前同事林姓女子有好感，但邀約一起出國遭拒後，竟涉嫌每天叫20杯珍珠奶茶跟20個雞腿便當到對方公司，還傳上百封訊息恐騷擾，林女回撥電話號碼聽到連女聲音，憤而對她提告。高雄地院審理認為，連女傳的簡訊多次提及要公布個資，使林女心生畏懼，依犯恐嚇危害安全罪判5月徒刑，得易科罰金15萬，可上訴。

判決指出，連姓女子2014年8月間和林女都任職建設公司，對林女心生好感，2015年2月邀約同遊香港，不料卻遭拒絕，連女轉為不滿，2017年11月起至隔年8月，共傳139封簡訊。

林女控訴，兩人原本是建設公司的同事，一起去台中受訓約1個月，之後連女離職轉行當仲介，仍然有聯絡，不過2014年11月時，連女邀約去高雄參觀旅展，「途中她有牽我的手，而且是十指緊扣，我覺得很奇怪，就把手抽開」，之後連女又約去香港玩，林女無法請假，但再隔1周林女與同事去苗栗玩在臉書打卡，就開始有人以電話及信件騷擾。

林女說，「半夜電話一直響，接起來就掛掉，公司每天都收到20杯珍珠奶茶跟20個雞腿便當」，且便當都沒付錢害店家很生氣；而林女電話也收到大量騷擾訊息、也常有人打電話騷擾林女及其他同事，某次林女拿同事電話回撥騷擾電話，聽到連女聲音，才得知是連女所做。