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白蟻啃光裝潢興訟 專家：白蟻吃很快 發現要馬上處理

2019-09-02 11:50聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市陳姓男子委託黃姓木工師傅裝潢住家，結果1樓木作幾被白蟻啃光，對簿公堂。病媒防治專家說，乾燥木料纖維難消化，白蟻不會啃食，保持居家舒爽是防蟲根本辦法；一旦發現白蟻則要及早防治，以免一發不可收拾。

陳姓男子住家在裝潢近1年後，1樓木作幾被白蟻吃光。陳提告指黃使用藏有白蟻蟲卵的木料，才會造成這種後果，索賠重新裝潢費84萬多元；黃辯稱，工廠直送工地的木料，不可能藏蟲卵。

法官審理後認為，若裝潢木料藏有白蟻的卵，不會近1年後才大量成長。根據陳家受損狀況研判，應是土棲型白蟻為害，不是木棲性白蟻，判黃免賠。全案可上訴。

基隆市病媒防治商業同業公會理事長田尚智說，白蟻跟蜜蜂一樣是「社會性昆蟲」，沒有「王室」活不久，木料白蟻蟲卵釀禍可能性低。

田尚智指出，乾燥木料纖維難消化，白蟻不會啃食，通常是住家的漏水點或邊間、窗戶邊、浴室門框等處造成木作潮濕，孳生原菌或黴菌，才會引來白蟻啃食。一旦發現白蟻要及早防治，以免一發不可收拾。

戰姓病媒防治業者表示，民眾居家木作裝潢，最好選用有防蟲處理的材料，防止後患。發現白蟻要馬上因應，因為白蟻「吃很快」，建議尋求專業協助，先找出引來白蟻的原因根本解決，並透過鑽孔、噴藥、布餌等方式除蟲。

病媒防治專家說，乾燥木料纖維難消化，白蟻不會啃食，但一旦發現白蟻則要及早防治，以...
病媒防治專家說，乾燥木料纖維難消化，白蟻不會啃食，但一旦發現白蟻則要及早防治，以免一發不可收拾。記者邱瑞杰／攝影
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