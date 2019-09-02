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父燒炭2幼童不幸死亡 南檢依殺人罪嫌起訴求刑20年

2019-09-02 11:42聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

黃姓男子因和妻子離婚，萌生死意，於今年6月25日在台南市永康區租屋處涉嫌趁子女熟睡燒炭輕生，造成5歲兒子、6歲女兒一氧化碳中毒不幸死亡，黃獲救挽回一命，台南地檢署經過2個多月偵查終結，今天依殺人等罪嫌將黃提起公訴，檢察官並以黃將人生正起步且無尋短念頭子女一同帶赴黃泉，法所難容，向法院具體求刑20年。

判決說，黃（29歲）因婚姻挫折，萌生攜同子女自殺念頭，今年6月25日23時許，在台南市永康區租屋處，趁子女熟睡時，將臥室內之門窗以膠帶封住，在其內燃燒炭火，黃隨後躺臥於該室，致子女因一氧化碳中毒後窒息死亡。直到6月26日上午11點多，因租屋處散發煤炭味，管理員報警處理，才發現3人躺臥於上開處所臥室內，員警將黃送醫後經急救後恢復意識。

檢察官認為黃所為，係犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，並屬家庭暴力防治法第2條第2款所定家庭暴力罪。又被告為成年人，故意對未滿12歲之兒童為殺人之犯罪行為，請依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定，加重其刑至2分之1。

南檢指出，黃雖因婚姻挫折，萌生死意，雖與一般為情、為財殺人犯行有別，然黃身為成年人，也是被害人生父，本應善盡保護教養之責，且遇有生活困境時，應存正面積極之心態，尋求一切合法手段解決，竟將人生正起步且無尋短念頭被害人2人一同帶赴黃泉，剝奪子女生命，使他們無法開展屬於自己人生，誠屬法所難容，請求量處有期徒刑20年。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

黃姓男子燒炭，造成2幼童不幸死亡，南檢依殺人罪嫌起訴求刑20年。圖/本報資料照片
黃姓男子燒炭，造成2幼童不幸死亡，南檢依殺人罪嫌起訴求刑20年。圖/本報資料照片
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