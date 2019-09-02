警涉勾結移民署官員包庇應召業者 罪證不足獲不起訴

2019-09-02 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



移民署台北市專勤隊分隊長吳鑑麒，遭檢舉與新北市三重警分局巡佐林登寸收受業者李進來賄賂，包庇應召集團賣淫。台北地檢署去年8月間以涉犯貪汙治罪條例，諭令林、吳各10萬元交保，但因查無行收賄事證，今不起訴林、吳、李等5人，至於李建來、曾擔任警職的郭家宏等9人則遭起訴圖利使人為性交或猥褻罪。

檢廉獲報，三重正義南路、成功路的兩間摩鐵疑從2017年至2018年間與員警、移民署主管勾結，將查緝色情機密洩露給應召業者，以包庇持續營業，且因員警與移民署主管包庇色情行業，不積極取締居留證過期的大陸籍應召女子。

去年8月1日，搜索中興橋派出所及位於新店區的移民署北區事務大隊台北市專勤隊辦公室等地，帶回林登寸等人。另搜索三重兩間摩鐵，帶回業者李建來等人，並查扣監視器畫面、大批帳本、手機等相關事證勾稽比對，過濾是否有公務員收受不正利益。

檢廉追查，疑有妨害風化紀錄的業者李建來找退休警員郭家宏開設應召站，引進大陸籍女子來台賣淫，並與「趣」、「采舍精品」等3家台北市、新北市旅館合作，租用房間供賣淫女子居住及作為性交易場所。

另為避免遭到查緝，李建來也透過關係找林登寸、吳鑑麒打點。檢廉雖搜索發現李建來住處有數包茶葉，但他辯稱這是過年過年的公關禮品，並非用於行賄。此外，也在林住處鞋櫃搜索到包好的現金，但都無法證明其有行收賄行為，貪汙部分不起訴。

檢方認定，李建來、郭家宏等9人涉刑法圖利使人為性交或猥褻罪，另1名李姓女子冒名應訊，偽造文書，依法起訴。檢廉意外查獲另間新設立的應召集團以電腦大量發送LINE色情廣告，查扣9台電腦，今也依妨害風化罪將李、王、蔡姓3名業者緩起訴，期限1年，各須支付公庫5萬元。