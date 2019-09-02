遭控喝花酒包庇業者免於取締 警官逆轉獲判無罪確定
新北市蘆洲分局前行政組巡官許銘利遭控接受招待按摩、喝花酒，包庇色情業者免於被取締，被檢方依貪汙罪嫌起訴。他一審被判5年徒刑，二審改判4年半徒刑，最高法院撤銷發回更審，高院更一審逆轉改判他無罪，最高法院駁回上訴，許獲無罪確定。
檢方起訴指出，許銘利2013年8月凌晨到某應召站接受按摩，事後僅支付2100元，剩下900元由業者招待；同年隔月，他再到KTV接受業者招待有女陪侍的餐宴，總價約2萬元，以此作為包庇養生館、應召站等色情按摩業者，減少臨檢或不取締，被依貪汙罪嫌起訴。
一、二審均判他有罪，但最高法院撤銷原判決發回更審；高院更一審時，許銘利否認犯行，供稱他從未接受按摩招待，到KTV也純粹是受到派出所長邀約到場，短暫停留寒暄後就離開，席間沒有任何人提到勤務查緝行賄一事。
合議庭認為，應召站業者偵查、審理作證時前後供述不一，且無法確定許銘利當天是否有到應召站，證言可信度有疑慮，明顯有瑕疵，應不足採信；另依通訊監察譯文，也無從證明許有到應召站接受全套性服務。
許銘利雖有受邀前往KTV參與餐宴，但依色情業者作證指出，當天雖然有希望打好關係避免遭查緝，但這純粹是內心想法，當天並沒有明講；且許受邀之初沒有被告知飲宴目的和到場人員身分，主觀上無從得知宴會的目的。
更一審認為，許當天中途到場又非主要客人，最後也提前離席，難以認定他和色情業者已有交付和收受不正利益的意思，因此逆轉改判無罪。
最高法院認為，檢察官所舉證據不足以使法院對許銘利形成有違背職務收賄的確信心證，檢方上訴意旨只是再爭執原判決已詳細說明的事項，難以認定符合第三審上訴理由，駁回上訴，許銘利無罪確定。
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