遭控喝花酒包庇業者免於取締 警官逆轉獲判無罪確定

2019-09-02 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



新北市蘆洲分局前行政組巡官許銘利遭控接受招待按摩、喝花酒，包庇色情業者免於被取締，被檢方依貪汙罪嫌起訴。他一審被判5年徒刑，二審改判4年半徒刑，最高法院撤銷發回更審，高院更一審逆轉改判他無罪，最高法院駁回上訴，許獲無罪確定。

檢方起訴指出，許銘利2013年8月凌晨到某應召站接受按摩，事後僅支付2100元，剩下900元由業者招待；同年隔月，他再到KTV接受業者招待有女陪侍的餐宴，總價約2萬元，以此作為包庇養生館、應召站等色情按摩業者，減少臨檢或不取締，被依貪汙罪嫌起訴。

一、二審均判他有罪，但最高法院撤銷原判決發回更審；高院更一審時，許銘利否認犯行，供稱他從未接受按摩招待，到KTV也純粹是受到派出所長邀約到場，短暫停留寒暄後就離開，席間沒有任何人提到勤務查緝行賄一事。

合議庭認為，應召站業者偵查、審理作證時前後供述不一，且無法確定許銘利當天是否有到應召站，證言可信度有疑慮，明顯有瑕疵，應不足採信；另依通訊監察譯文，也無從證明許有到應召站接受全套性服務。

許銘利雖有受邀前往KTV參與餐宴，但依色情業者作證指出，當天雖然有希望打好關係避免遭查緝，但這純粹是內心想法，當天並沒有明講；且許受邀之初沒有被告知飲宴目的和到場人員身分，主觀上無從得知宴會的目的。

更一審認為，許當天中途到場又非主要客人，最後也提前離席，難以認定他和色情業者已有交付和收受不正利益的意思，因此逆轉改判無罪。