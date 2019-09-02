老公與女友投宿同床過夜 髮妻求償100萬被駁回

2019-09-02 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



婦人「小芬」懷疑丈夫「阿雄」與「小秋」有染，先「小秋」坐在丈夫車上，即持手機拍照，兩人要搶她的手機，致「小芬」閃躲被抓傷；「小芬」並發現兩人投宿懇丁的飯店，「小秋」僅著薄紗、內褲，共睡同張床，請求損害賠償，要求兩人賠償100萬元，法官以無積極證據足證兩人有何性行為或親密接觸，將全案駁回。可上訴二審。

「小芬」提告指出，丈夫「阿雄」於2016年10月間多次請求離婚，並搬離住處，她驚覺有異，於同年11月18日中午，至所經營的全家便利商店找「阿雄」，巧遇「小秋」單獨坐在丈夫車子副駕駛座，她隨即拿出手機拍照。

「小秋」見狀旋即出手欲搶下「小芬」手機，這時「阿雄」隨即趕來，因她不願交出該手機，而三方僵持不下，遂進入全家便利商店之辦公室內，之後「阿雄」亦進入該辦公室，央求刪除照片被拒。

後來，「阿雄」、「小秋」自辦公室離開後，「小芬」為確認二人是否已離開，遂再度前往停車場確認，不料對方二人早已謀議再次出手欲搶下手機，「小芬」為保護手機，閃躲間竟遭兩人抓傷，且當時身上所穿的衣物亦遭拉扯破損。

此外，「小芬」同年11月28日發現丈夫「阿雄」、「小秋」前往屏東縣墾丁地區之靜觀行館住宿，因而報警並提出妨害家庭告訴，因「小秋」不同意採驗檢體無法為DNA鑑定，而經檢察官為不起訴處分。

「小芬」表示，此次對方兩人共同投宿是發生前搶奪手機之後，「小秋」當然知悉「阿雄」為有配偶之人，竟仍共同住宿在一個房間而眠，二人破壞她婚姻共同圓滿、安全及幸福，侵害她的配偶權，因此總共請求連帶賠償100萬元。

「阿雄」辯稱，他並沒有跟「小秋」謀議搶奪「小芬」手機，當時「小秋」因為身體不舒服先回車上休息，而在全家便利商店的時候，「小秋」跟他抗議「小芬」拿著手機隨意對她拍照，希望他可以請「小芬」將照片刪除，絕對沒有任何拉扯或傷害「小芬」的行為。

其次，二人前往墾丁係「阿雄」提議的，因為兩人心情都不好，才提議要離開台中去南部散心，後來因回程太晚怕夜晚開車不安全，加上墾丁沒有空房，才想說同睡一間好了，因為他跟「小秋」只是普通朋友，絕對不可能發生任何不檢點的事情，且台中地方檢察署檢察官不

起訴處分書，也證明二人沒有做任何超過一般朋友的行為。

「小秋」辯稱，當日她與「阿雄」心情鬱悶，他提議至懇丁，她便答應，至墾丁散心後，因考量夜間駕駛之危險性，二人便決定於墾丁過夜，由於空房不多，他便提議二人共住一房，她便應允，她強調二人僅為一般朋友關係，無任何男女之情，亦非情侶。