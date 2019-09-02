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《俗女養成記》：近看哀傷 遠看歡喜的集體療癒

先生嗜賭成性偷錢 妻子訴請離婚法官判准

2019-09-02 10:24聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市翁姓男子和妻子結婚後，因好賭成性，在外積欠債務，經常妻子索取金錢花用，翁妻常向娘家請求資助，翁還曾偷竊妻子的錢被翁妻趕出家門，兩人長期分居已3年多，翁妻向台南地院請求離婚，法官認為，兩人婚姻破裂肇因於翁不願改過自新、積極經營婚姻生活所導致，同意翁妻請求判准離婚，全案可上訴。

翁妻主張，她和先生1994年4月結婚，婚後育有一子一女，均已成年。兩人結婚後，因先生嗜賭成性，在外積欠債務，經常向她索取金錢花用，經她向娘家請求資助，2011年，翁不思考她每月僅賺取1萬多元薪資，用以照顧及支應二名子女教養 費用尚有不足，長期仰賴原告娘家資助，竟偷竊她的錢被她發現報警。

警方到達現場處理並協調，詢問翁妻有何條件始同意不提出告訴，翁妻表示要先生搬出去，先生搬離兩造同居住所而返回其父親處居住至今。

2016年間，翁妻再接獲先生債權人向台南地院聲請核發支付命令，才知先生仍不知悔改沉迷賭博。翁妻向台南地院民事法庭訴請離婚。

翁經法院通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。法官認為，翁先生有賭博、偷竊行為，兩人已分居多年，正常夫妻間互信、互諒、互愛情感基礎已不存在，兩人婚姻已生破綻，任何人處於同一情境，都將喪失繼續維持婚姻希望，有難以維持婚姻重大事由存在，衡其情節，應以先生可責程度較高。翁妻依民法第1052條第2項規定，訴請判准與先生離婚，為有理由，應予准許。

台南市翁姓男子和妻子結婚後，因好賭成性，兩人長期分居已3年多，翁妻向台南地院請求...
台南市翁姓男子和妻子結婚後，因好賭成性，兩人長期分居已3年多，翁妻向台南地院請求離婚獲准。本報資料照片
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離婚偷竊

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