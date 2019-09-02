先生嗜賭成性偷錢 妻子訴請離婚法官判准

2019-09-02 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市翁姓男子和妻子結婚後，因好賭成性，在外積欠債務，經常妻子索取金錢花用，翁妻常向娘家請求資助，翁還曾偷竊妻子的錢被翁妻趕出家門，兩人長期分居已3年多，翁妻向台南地院請求離婚，法官認為，兩人婚姻破裂肇因於翁不願改過自新、積極經營婚姻生活所導致，同意翁妻請求判准離婚，全案可上訴。

翁妻主張，她和先生1994年4月結婚，婚後育有一子一女，均已成年。兩人結婚後，因先生嗜賭成性，在外積欠債務，經常向她索取金錢花用，經她向娘家請求資助，2011年，翁不思考她每月僅賺取1萬多元薪資，用以照顧及支應二名子女教養 費用尚有不足，長期仰賴原告娘家資助，竟偷竊她的錢被她發現報警。

警方到達現場處理並協調，詢問翁妻有何條件始同意不提出告訴，翁妻表示要先生搬出去，先生搬離兩造同居住所而返回其父親處居住至今。

2016年間，翁妻再接獲先生債權人向台南地院聲請核發支付命令，才知先生仍不知悔改沉迷賭博。翁妻向台南地院民事法庭訴請離婚。