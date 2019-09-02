案外案告女檢性騷… 小三仍遭判刑

2019-09-02 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化報導



彰化地檢署前檢察官莊珂惠處理妨害家庭案時碰觸黃女胸部，被告性騷擾獲不起訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

彰化地檢署前檢察官莊珂惠日前起訴黃姓女子涉嫌妨害家庭案件後，遭黃女指控在調查過程中要求她脫衣拍照、碰觸胸部，涉嫌性騷擾，引起社會議論，這起妨害家庭案件經彰化地院審理後，認定黃女涉犯相姦罪，判有期徒刑4月，楊男因妻撤訴，法院公訴不受理。

44歲的黃姓女子是大陸籍新住民，喪偶後未再婚，她涉嫌與已婚的楊男發生關係被元配發現，楊妻從夫口中得知黃女胸部與私處特徵，莊珂惠因此勘驗黃女身體，命她赤裸、觸碰胸部，過程被指控宛如拍三級片，黃女不甘提告，性騷擾獲不起訴，但莊因此遭法務部警告懲處。

判決書指出，黃女2016年12月間與已婚楊男認識後交往，2018年被楊妻發現婚外情，楊男也不諱言「多愛一個人」，為和妻重修舊好，他將與黃女在汽車旅館時拍下兩人裸體交疊的照片傳給妻子，還將黃女胸部與私密處的特徵告訴妻，妻將對話錄音提告。

法院勘驗元配提出的裸體交疊照片，足見兩人當時極為親密，加上楊男坦承兩人在汽車旅館發生性行為被錄音下來，法官因此認定兩人確實有性交。

法官審酌黃女不顧楊男已婚而與他發生性關係，導致楊妻心理、情感以及家庭生活受打擊，黃女雖然表示願意賠償20萬元，但仍未楊妻達成和解，法院依相姦罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。