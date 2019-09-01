影／違規迴轉、轉彎釀死亡車禍！怎麼注意警方報你知

2019-09-01 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市北投區近日發生2起死亡車禍，主要肇因是違規迴轉、轉彎，其中1件導致單親媽媽不治身亡，留下名幼子。警方今日加強宣導車輛轉彎注意事項，呼籲駕駛人遵守交通法令，有效避免車禍。

北投分局指出，64歲謝姓汽車駕駛，昨日下午3時許，沿大度路2段第二迴轉道左轉時，與沿著大度路2段直行、往台北方向的2輛機車發生碰撞，其中由丈夫騎車搭載的42歲吳姓女乘客，送醫不治身亡。

本月22日，許姓駕駛疑似違規從停車格，欲跨越雙黃線迴轉，後方騎機車的王姓單親媽媽閃避不及撞上，連人帶車撞摔倒地，經送醫3日後宣告不治，並捐增器官遺愛人間，王母任職清潔隊員，留下2名幼子，案件引發不少善心人士捐款獎助學金。

根據北投分局統計，北投區108年度1至8月份共計發生交通事故4776件，造成7人死亡、1991人受傷，「違規迴轉」、「未依號誌指示轉彎」等，是嚴重車禍的主要肇事原因。

北投分局呼籲，如何避險成了廣大駕駛族群關注的首要課題，提醒駕駛人上路時，多加注意以下4點「車輛轉彎」注意事項。

一、轉彎、變換車道前，應依規定在距離交岔路口30公尺前預先使用方向燈。

二、左右轉指示號誌未亮前，應在待轉區或停止線後等待，綠色箭頭亮起才可轉向。

三、轉彎時應檢視轉向端照後鏡，注意四周來車，嚴防視覺死角所帶來的風險。

四、遠離大型車，小心內輪差帶來的風險。