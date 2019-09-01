客語金曲歌后抓包老公偷吃 遭小三嗆「沒責任嗎」

2019-09-01 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



曾以《光亮徬徨的閃耀年紀》專輯奪得第28屆金曲獎「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」的客語歌手賴予喬，日前因蔡姓丈夫外遇而宣告婚姻終結，賴予喬拿出腥夫與小三出遊的親密影像，及2人偷腥後互傳「愛愛流血了」、「可能太用力，讓你受傷了」等鹹濕對話，向小三求償一百萬元。新竹地院法官認為，小三與蔡男確有逾越一般正常男女交往，日前判決小三應賠40萬元給賴予喬。

賴予喬向法官表示，2013年與丈夫蔡男結婚，婚後第4年發現老公竟與在竹北開設養生館的洪姓老闆娘有不倫，2人不僅到洪女家發生親密關係，還侵門踏戶在她與丈夫的床上發生關係。

賴予喬拿出2人出遊影片，證明蔡男與洪女就像熱戀情侶一樣，洪女多次咬蔡男胸部、四唇相咬、摟抱接吻，並向法官表示，結婚4年多來，自己無條件付出，但洪女的插足，直接摧毀她的婚姻，與蔡男離婚後，身心遭受巨大創傷，靠著心理諮商、藥物治療及朋友陪伴下，才慢慢走出來，因此向洪女求償100萬精神撫慰金。

法官調查2人對話記錄發現，蔡男曾向賴予喬坦承「我去做了，作愛是很爽，但是卻背叛你」、「這麼多年沒做這件事，確實很刺激也很爽...」，洪女也曾向蔡男表示，「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」，蔡男還回覆「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」洪女又回「是我婦科沒有很好，兩次手術的關係，不關你的事。」

但洪女否認與蔡男通姦，她辯稱，蔡男交往複雜，不只與他發生關係，所以蔡自白外遇，卻不一定是指她，至於所記載的「嘿嘿」是指親親，並無侵害配偶權，賴並無直接證據可證明自己與蔡男有發生性關係，更何況，蔡男離婚時，已付了200萬，損害賠償已消滅，被告也一樣免責，自己不用賠償。

洪女認為，賴、蔡婚姻早已破裂，並直指「婚姻關係失和，難道賴予喬沒有責任嗎？」也為自己反駁表示，就算自己有責任，應過失相抵，求償100萬實在過高，要求法官駁回所請。