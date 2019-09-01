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高市清潔隊員招考現奇景！留美碩士、孕婦、美魔女都來了

百貨知名餐廳員工手機藏包包 偷拍女同事更衣遭判刑

2019-09-01 13:24聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

天母SOGO百貨公司的知名餐廳，去年11月11日傳出偷拍案，外場人員紀姓男子在更衣室開啟手機錄影功能、調整角度，放置在包包側邊袋子，偷拍2名女同事換衣服。士林地方法院依照竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役50日，可易科罰金。

紀男辯稱，「平常都會帶2 隻手機，LG廠牌的舊手機是用來聽音樂，並習慣放在背包的側邊袋子，因背包側邊還有放雨傘，若將手機放到底部會卡住」，法院當庭勘查包包，認為手機和雨傘可一併放進側邊袋子，不用露出手機部位。

被害女子稱，非第一次注意到包包側邊有放手機，當時把手機拿出來，驚覺正在錄影，放回去側邊袋子時，可以整支塞入，紀男是故意露出鏡頭，且包包位置可拍到換衣服，鏡頭也朝換衣服的方向。

紀男供稱，不知手機在錄影，應該清潔手機背面汙垢時，誤觸攝影功能，不是在調整角度。法院勘驗偷拍的手機錄影內容，紀男2手扶著手機，左手扶著，右手調整手機角度，手機拍攝到女子更衣。

法官認為，紀男為滿足一己私欲，偷拍2名女同事換衣服，嚴重侵害他人隱私，欠缺尊重他人觀念，破壞社會善良風俗，造成被害女子身心恐懼、留下難以抹滅陰影。

法官審酌，紀男坦承犯行，但尚未達成和解，從事餐飲業，目前待業中，犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役50日，可易科罰金，作案用手機沒收。全案可上訴。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片
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偷拍

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