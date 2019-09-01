搶救腦傷欠千萬滯日婦人 民眾怨捐款不便

2019-09-01 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市婦人張翊湄在日本不幸因腦動脈血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中市政府社會局日前派員前往張婦家訪視及評估後，認為本事件造成張婦家庭負擔沈重，醫療缺口太大，特別開設台中市社會救助金專戶，希望募集社會善款給予救濟，但未料因募款須臨櫃辦理，使得許多民眾抱怨竟連ATM轉帳、手機轉帳都不行，太過麻煩，影響捐款意願。

社會局副局長陳坤皇、救助科長吳文楦上午就此事確認，因為使用的是還有其他募款用途的「臺中市社會救助金專戶」若要特別捐款給張婦，須臨櫃在匯款單上指定受款人「旅日張姓婦人」才行，造成想捐款的人都得親自跑一趟銀行辦理。

而勸募以來，僅募得40餘萬元，離解決張婦困境還差尚遠；為免影響捐款意願，明將請教金融機關是否有其他變通方式。

吳文楦亦指出，張婦家庭狀況既經社會局派員訪視及評估，由其家屬自行提供帳戶承接善款，亦屬可行方式。

張翊湄丈夫楊琮閔上午另提供妻子張翊湄本人聯邦銀行豐原分行069-50-8020889帳戶，懇請社會捐輸。

台中市社會局原先提供的帳戶如下：

銀行匯款：

戶名：臺中市社會救助金專戶

銀行別：臺灣銀行臺中分行

帳號：010038001886

指定受款人：旅日張姓婦人

郵政劃撥：

戶名：臺中市政府社會局急難救助專戶

銀行別：郵局劃撥帳戶

帳號：22753731