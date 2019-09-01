女檢揉乳勘驗小三為這樁 性愛照片裸體交疊辯沒性交

2019-09-01 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



檢察官莊珂惠起訴黃姓女子涉嫌妨害家庭後，遭黃女指控在調查過程中要求脫衣拍照、碰觸胸部，涉嫌性騷擾，引起社會議論，但這起妨害家庭案件經彰化地院審理後，認定黃女涉犯相姦罪，判有期徒刑4月，楊男因妻撤訴，法院公訴不受理。

黃姓女子（44歲）是大陸籍新住民，已取得我國籍，判決書指出，黃女2016年12月間與做生意的楊男認識後交往，兩人出遊還在摩鐵拍下疑似性愛照片，2018年被楊妻發現婚外情，楊男也不諱言「多愛一個人」，為和妻重修舊好，他將與黃女在汽車旅館時拍下2人裸體交疊的照片傳給妻子，還將黃女胸部與私密處的特徵告訴妻，妻將將對話錄音提告，檢察官因此勘驗黃女身體是否有楊妻所指的特徵。

楊男在向妻坦承後卻被提告，氣得傳訊息怒罵妻「吃我的喝我的，你告我...」、「我們到此為止」、「我會準時出庭」、「我現在很恨你，我不會再為你付出，再對你心軟」等，楊妻到法院審理才對夫撤告。

但黃女稱，兩人曾一起在汽車旅館內拍攝兩人裸體交疊照片作為留念，辯稱並未與楊男發生性行為，她是在接到傳票後才知道他有配偶，相關證據均不能證明兩人有性器官接合。

法院勘驗元配提出的兩人在2018年1月間依裸體交疊的照片，可見兩人身體完全赤裸上下交疊，黃女趴在床上，楊男身體則趴貼在女方身體上面，甚而不避諱將胯下處完全貼疊在被告黃女趴著的屁股上面，及以嘴親吻黃女趴著的側臉，足見兩人當時極為親密，加上楊男先前已坦承2人在汽車旅館發生一次性行為被錄音下來，法官因此認定2人確實有性交。