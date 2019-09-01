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農地違規做貨運行、露營場地 嘉縣調查站查獲4件

2019-09-01 10:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

交通部觀光局去年3月公布竊占國土、濫墾山坡地露營區後，調查局各地調查站日前兵分16路，搜索各地違法露營區、農場、占用國有地及濫墾山坡地處所；嘉義縣調查站兵分4路，查獲3鄉鎮共4件農地違規使用案件，其中情節嚴重的新港鄉有處農地違規做貨運行近4年，調查部將依違反區域計畫法將業者移送法辦。

調查站會同縣府地政處、水利處及農業處等主管機關，分別在水上鄉查獲一件農地做倉庫使用; 新港鄉查獲農地做貨運行使用，面積5023平方公尺，從105年違規使用至今近4年，地政處已開出3張罰單合計裁罰23萬元，限期3個月改善，恢復原狀。

另在竹崎鄉查獲2處未合法登記露營區，業者變更農牧用地用途，做露營區使用，地政處發函限期3個月改善，不改善處罰；業者抱怨農地使用限制嚴格，違規使用普遍。

依觀光局公布全國合法露營場地，嘉義縣合法開放的露營地僅2處，分別是大埔鄉公所管理的曾文水庫湖濱公園露營場、西拉雅國家風景區管理處委託嘉縣135觀光發展協會管理的中埔鄉石硦林場露營場，文化觀光局說，縣內72個未登記合法民營露營場管理，涉及多個主管機關，處理棘手，已多次籲請中央訂專法，嘉縣訂「露營場地管理作業要點」，但無罰則。

調查局說，農地非法移作他用或傾倒事業廢棄物問題層出不窮，非法闢建經濟農場或果園多位處特定水土保持區，潛藏土石滑落危險，為保障農業永續發展及國人生活環境安全，調查局將持續偵辦，呼籲民眾勇於檢舉，保育國土資源及環境永續發展。

嘉義縣調查站日前兵分4路，查獲3鄉鎮共4件農地違規使用案件。記者魯永明／攝影
嘉義縣調查站日前兵分4路，查獲3鄉鎮共4件農地違規使用案件。記者魯永明／攝影
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露營區農地嘉義

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