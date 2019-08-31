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男子與小女友玩親密遊戲 沒「全壘打」 判刑10個月

2019-08-31 13:45聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市江姓男子經網路交友網站，認識未滿16歲少女，經交往成為男女朋友，為追求刺激感，至去年初分別在公園、百貨公司樓間等地，與熱戀中的少女發生親密肢體碰觸，因二人在臉書上留言露出馬腳，少女家長獲悉氣憤提告。新北地院日前依妨害性自主罪，合併判處江男10個月徒刑，緩刑3年，緩刑期間需交付保護管束並服義務勞務，可上訴。

判決指出，從事電子業的江姓男子，3年前透過路交友網站結識年僅14歲少女，雙方經交往成為男女朋友，江男時常利用下班或假日邀少女一同出遊，江男為愛沖昏頭，無法克制自身情欲衝動，前年在少女住處附近暗巷，不僅親吻，還伸手愛撫少女胸部及下體後才送少女返家，

之後又分別在公園及百貨公司樓梯間，趁四下無人之際，二度與少女發生超友誼關係，事後還在臉書留言「放閃」，被少女家長發現氣憤報警。

江男到案後坦承二人有發生超友誼肢體互動，但強調不曾違反少女意願，且僅有愛撫少女私密部位，絕無「達陣」。

新北地院認為江男是基於雙方有感情基礎才發生逾矩行為，情有可原且江男坦承犯行，判處10個月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須提供80小時義務勞務，及依檢察官指定期間，接受6 小時法治教育課程，仍可上訴。

新北市江姓男子為追求刺激感，在公園、百貨公司樓間等地，趁四人無人與熱戀中，年僅1...
新北市江姓男子為追求刺激感，在公園、百貨公司樓間等地，趁四人無人與熱戀中，年僅14歲小女友發生親密肢體碰觸，因二人在臉書上留言露出馬腳，少女家長獲悉氣憤提告，新北地院依妨害性自主罪，判處江男10個月徒刑，緩刑3年。示意圖／Ingimage
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檢察官

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