男子與小女友玩親密遊戲 沒「全壘打」 判刑10個月

2019-08-31 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市江姓男子經網路交友網站，認識未滿16歲少女，經交往成為男女朋友，為追求刺激感，至去年初分別在公園、百貨公司樓間等地，與熱戀中的少女發生親密肢體碰觸，因二人在臉書上留言露出馬腳，少女家長獲悉氣憤提告。新北地院日前依妨害性自主罪，合併判處江男10個月徒刑，緩刑3年，緩刑期間需交付保護管束並服義務勞務，可上訴。

判決指出，從事電子業的江姓男子，3年前透過路交友網站結識年僅14歲少女，雙方經交往成為男女朋友，江男時常利用下班或假日邀少女一同出遊，江男為愛沖昏頭，無法克制自身情欲衝動，前年在少女住處附近暗巷，不僅親吻，還伸手愛撫少女胸部及下體後才送少女返家，

之後又分別在公園及百貨公司樓梯間，趁四下無人之際，二度與少女發生超友誼關係，事後還在臉書留言「放閃」，被少女家長發現氣憤報警。

江男到案後坦承二人有發生超友誼肢體互動，但強調不曾違反少女意願，且僅有愛撫少女私密部位，絕無「達陣」。