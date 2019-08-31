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他開車紅燈停黃網區警告發 法官撤銷罰單理由好人性

2019-08-31 13:14聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名市公車處駕駛，行駛在東信路、東信路236巷口時，被民眾以行車記錄器舉發未保持路口淨空於黃色網狀線區停等紅燈，警方認定違規開單告發。王指道路狹小、違停車輛多，路寬大幅減縮，車輛均僅能緩慢通行，且當時車內一名身障人士突大叫停車查看。法官認為，公車車體龐大，強令必須於黃網區前即時停車，將有更多機車鑽縫前進公車前方，使車輛更動彈不得，依實際路況考量，難認駕駛故意或過失而違規，撤銷900元罰單。

基隆地院判決書指出，王姓駕駛今年2月26日下午近5時，駕駛基隆市公共汽車管理處營業大客車，行駛於信義區東信路、東信路236 巷交叉口時，經民眾檢具行車記錄器錄影資料向基隆市警察局第二分局檢舉，因未保持路口淨空，於黃色網狀線區停等紅燈。

警方依道路交通管理處罰條例暨違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定，裁處900元，但王姓駕駛不服，提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

王姓駕駛主張，當時看前方交通號誌顯示綠燈，待駛近路口右彎時，因道路狹小、兩側店家眾多，前方又有違停車輛，路寬大幅減縮，眾車輛均僅能依序緩慢通行；且當時車內乘客突然大叫，他基於公車駕駛職責，立即停車查看，經向該乘客母親確認，該乘客係身障人士，因發病大叫，他暫停數秒後繼續前行。被拍到停於黃色網狀線區暫停，因上述各項突發狀況。

但舉發機關員警檢視錄影畫面，認為認未未保持路口淨空而於黃色網狀線區停等紅燈，顯未遵守道路交通標誌標線號誌設置規則第173 條規定，警方說，倘發現前方路段確有違規停車，即不應將系爭車輛開到黃色網狀線上，而應在黃色網狀線前停止。

法官認為，本案爭執的關鍵在於公車該不該即時在應在黃色網狀線前停止。法官勘驗錄影光碟發現，檢舉人車輛行車記錄器

主要自東信路236 巷巷內，朝巷外之東信路拍攝，可辨識之畫面僅有橫向東信路之部分範圍，前方東信路之交通號誌、整體道路狀態，均難客觀認定。

況且，當時畫面中約三分之二之範圍均為系爭車輛之車體，其餘三分之一則有數輛機車仍在通行，並見該路段車道狹小，又逢轉彎路段，機車均係鑽縫前進，車輛則走走停停，確已礙難通行。

事發地點就在法院附近，法官指該路段鄰近法院、看守所、郵局、學校等公家機關或教育機構，不僅車道狹小，亦經常有違規停放之車輛造成車流發生困難，檢舉時間適逢下班時間，車流量大，公共汽車且車體龐大，需要車道順暢、無障礙物以俾過彎等情，則行駛時前方遭遇車輛違規停放，系爭車輛於通行旨揭巷口之際更難毫無停頓。

法官考量發地點的實際路況，指車道甚小又係轉角，且當時車流眾多壅塞，又公共汽車且車體龐大，倘強令原告必須於黃色網狀線區前即時停車，將有更多機車鑽縫前進至系爭車輛前方或一旁，而無異使系爭車輛陷入動彈不得之窘境，且將造成該路段當時壅塞、回堵之狀況更加嚴重，此與網狀線設置之立法目的相悖，依照當時情狀，實難期待駕駛於黃色網狀線區前即停車，故難認其具有可歸責性。

法官指駕駛固然有「不遵守交通標線之指示」之行為，但既屬無期待可能性之行為，且難認定出於故意或過失而違規，自無可歸責，應屬不罰。

基隆市一名公車司機，開公車紅燈時停黃網區被民眾拍下，警察開單告發，法官日前撤銷罰...
基隆市一名公車司機，開公車紅燈時停黃網區被民眾拍下，警察開單告發，法官日前撤銷罰單。記者游明煌／攝影
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