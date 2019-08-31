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海運公司涉販油給北韓 雄檢仍偵辦中

2019-08-31 12:19聯合報 記者林保光╱即時報導

美國財政部30日公布制裁向北韓非法貿易的企業名單，其中包括2家設籍高雄的2家海運及船舶管理公司。高雄地檢署去年就曾查辦海運公司黃姓船東，以3萬元獲交保，全案仍未偵結。

高雄地檢署去年接獲有台灣人民的船隻，疑涉入公海駁油給北韓船隻，即由檢察官指揮航高站調查，發覺交易對象是法務部限制對象，高雄地檢署便組成專案小組，去年10月11日指揮航高站、高雄市調查處、台北市調查處、屏東縣調查站及雲林縣調查站，傳訊到海運公司黃姓船東等人釐清案情。

事隔近1年，雄檢今天表示，檢方查辦黃姓船東涉嫌違反資恐防制法第9條第1項第1款，資助恐怖主義犯罪，由於事涉重大國際案件，須有司法互助，才至今無法偵結，但當時諭知黃姓船東以3萬元交保後，黃在檢方傳喚時，都正常到庭。

據檢方了解，黃姓船東與溫姓油商簽訂合作契約，並訂定利潤分配；溫姓油商掌控境外紙上公司名義，從事海上販油，明知法務部已於去年3月31日，公告將北韓籍某油輪的實際及登記船東列為法人實體制裁對象，但去年4月間，黃姓船東在油輪出口報單上，涉嫌虛偽填載目的地為菲律賓等不實字樣，實則指示將裝載油品的油輪駛入公海，去年5月間，在公海海域，與北韓籍某油輪進行海上駁油交易，涉嫌違反資恐防制法。

涉同案的溫姓油商後來自行到案，經檢察官訊問後，認為涉偽造文書及違反資恐防制法，經法院審理後，裁定30萬元交保。

設籍高雄的某海運公司油輪，涉販油給北韓，傳被美方列為制裁對象。圖／翻攝自Mari...
設籍高雄的某海運公司油輪，涉販油給北韓，傳被美方列為制裁對象。圖／翻攝自Marine traffic
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涉販油給北韓的海運公司設在高雄市三民區某大樓。記者林保光／攝影
涉販油給北韓的海運公司設在高雄市三民區某大樓。記者林保光／攝影
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北韓檢察官

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