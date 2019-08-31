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罵違停女住戶不知羞恥挨告 法官挺主委判他免刑

2019-08-31 12:05聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園邱姓社區主委為勸阻江姓女住戶別再違停，罵她「不知羞恥、厚臉皮，腦筋有問題」等語，一審簡易庭被依公然侮辱判拘役20天，邱不服上訴，二審合議庭認為，江女違規在先，邱出於勸阻才出言侮辱，與一般恣意謾罵不同，認定邱主觀惡行甚低，判處他免刑。

檢警調查，邱、江為社區住戶，但長期相處不睦，去年1月23日雙方因為停車問題發生爭執，邱就在江住家前罵她「像你這種人你不感覺你很羞恥、很厚臉皮、很丟臉」、「因為你江小姐故意每次找我碴，腦筋有問題啊」；一審簡易庭判邱20天，得易科罰金2萬元。

但邱提起上訴，他否認公然侮辱，辯稱是針對江女所作所為的態度、行為給予批評，並無針對她的人格，而且是和社區住戶公共利益有關的事，可受公評之事所為的言語。

二審合議庭審酌，邱在江的家門前，現場屬於不特定多數人得以出入的公共場所，邱用該等言詞謾罵，顯然有輕蔑之意，足以貶損江的人格地位，讓她難堪感到不快，已符合公然侮辱要件，但考量一審未具體詳細衡酌邱犯案的動機、目的、情節以及言論內容的實質違法性及行為可責難性。

法院查，根據桃園建管處資料，江女確實有霸占社區公用車道，以致影響其他社區這戶車輛進出情形，邱身為社區主委前去勸告江，對話內容主要是規勸江應遵守社區規約，過程中偶有辱罵之詞，但就整體語意脈絡，並非一味貶損對方名譽，與一般恣意罵人情形不同。

法院認為，根據邱的狀況不得過於苛責，其出言辱罵雖於法難容，但考量前後原因，認為在客觀上應足以引起一般人同情，所以其犯罪情狀顯可憫恕，並衡量江女違規在先，邱為勸阻才出言侮辱，其動機、主觀惡行甚低，若科以最低刑度猶嫌過重，撤銷改判邱男免刑。

然而民事部分，江女認為邱的言論毀損她的人格、社會評價，請求10萬元精神撫慰金；民事庭認為，邱不法侵害江的名譽，導致對方精神痛苦，認定江求償有據，審酌雙方職業、收入等，判處邱得賠償江2萬元。

邱男為勸阻江女不要違停，辱罵「厚臉皮、腦筋有問題」等語，法院認為江違規在先，邱出...
邱男為勸阻江女不要違停，辱罵「厚臉皮、腦筋有問題」等語，法院認為江違規在先，邱出於勸阻惡性極低，判處免刑。示意圖／ingimage
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公然侮辱違停車道

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