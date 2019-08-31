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枕邊人是「攝狼」 女子遭偷拍10年逆襲提告

2019-08-31 10:16聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「天啊！這不是我嗎？」台南一女子心血來潮打開顏姓男友的電腦，赫然發現她與男友出遊，投宿台北各大五星級飯店，熟睡或酒醉無意識狀態下，遭男友乘機猥褻及性交畫面全都錄，她擔心影像外流報警，警方在顏手機、電腦及硬碟等找到長達10年偷拍影像，甚至背著女友在外偷吃影像，顏稱一時失慮，深感後悔，並達成和解，台南地院認顏犯乘機猥褻及性交罪，應執行2年徒刑，可上訴。

判決指出，顏從事營造業，2006年起至2016年止，與該女子是男女朋友。顏利用自己與女方為男女朋友且同住一個房間的機會，在台北六福皇宮、寒舍艾麗酒店、W飯店及其台南租屋處，趁她熟睡或酒醉而無法表示意見，致不知抗拒之際，對她為猥褻或性交行為得逞。

她發現遭偷拍影像電子檔案，嚇得說不話來，趕緊報警處理，經警方持搜索票，前往顏位在台南市永康區住處執行搜索，當場扣手機、平版電腦、電腦、筆電及硬碟等證物。

經勘驗，顏不但拍攝女友裸體、下體特寫，撥弄女友下體，將陰莖放在女友臉上及其性交不堪影像，計25個檔案，偷拍時間長達10年之久。且意外發現顏與女友交往，還在外偷吃，另有10個檔案的偷拍影像，對象則是另名女子，

顏表示，與女方為男女朋友關係，平日也有性行為，因一時思慮未周而犯下此行，已深感後悔。他並與女方達成和解，女方也表示願意原諒被告。因此，兩名遭偷拍女子在妨害祕密部分均撤告。

台南地院合議庭審酌，顏為滿足一己性慾，漠視女方的性自主權，利用對方酒醉或熟睡而不知抗拒之際，趁機為猥褻或性交行為，不僅敗壞社會善良風俗，更對女方的身心產生負面的影響，所為並不可取。兼衡顏坦認犯行並深表悔意的態度，以及與女方已經和解，女方也表示願意原諒顏，並請求法官從輕量刑。

台南地院合議庭認顏犯乘機猥褻及性交罪，應執行2年徒刑，可上訴。圖／本報資料照片
台南地院合議庭認顏犯乘機猥褻及性交罪，應執行2年徒刑，可上訴。圖／本報資料照片
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偷拍猥褻陰莖

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