半夜台中搭小黃回桃園 累壞司機他卻雙手一攤稱沒錢

2019-08-31 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



徐姓男子去年2月22日從台中叫車回桃園，李姓計程車司機開了2個多小時要收取3345元車資，徐卻稱沒錢，李索性載他去派出所提告詐欺；審理時徐喊冤稱，一上車就說身上僅有信用卡，要回家請媽媽付錢，徐母也稱兒子常常這樣，法院認為徐並無詐欺得利犯意，判處他無罪。

檢方起訴指出，徐男明知無資力付車錢，當天凌晨1點多從台中1間飯店叫車，一路搭回桃園楊梅住家，李姓司機開了2個多小時才抵達，要收3345元車資時，徐卻雙手一攤說沒錢，偵結依詐欺罪嫌起訴他。

審理時徐男否認詐欺，辯稱當天家裡只有1、2000元，半夜找不到親友借錢，他母親有問司機能否隔天匯給他，但司機不接受，且剛上車時是想說一到家就有錢可以付，也有司機說自己身上沒錢，要請家人給，沒有要騙他的意思。

徐母則稱，兒子很多次搭計程車回來都是她付錢，大多是500、1000元，這次兒子沒事先通知，又在凌晨回家，家裡沒這麼多現金所以才一時付不出來，也有跟司機說明天匯給他，但對方拒絕。

李男則說，徐上車有問他能否刷卡，他說不行後徐又表示身上只帶支付寶、信用卡，回到家後再拿錢付，載他到桃園住家後徐一進門卻沒動靜，隔5分鐘自己再按門鈴他媽媽才出面，但也說自己沒錢，後來徐再要求載他去找親戚借，自己就把他載去派出所。

法院審酌，徐既然一開始就明確說身上僅有信用卡，要回家由媽媽付車資，有無詐欺得利犯意仍有疑義，加上徐母自稱多次替兒子付車資等證詞，認為徐顯然是覺得母親會一如往常替他付錢才上車，難斷定他主觀上有刻意隱瞞身上沒錢，打算詐騙司機的犯意。