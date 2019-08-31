酒駕男自撞摔斷頸椎還失語 法院認可憫恕判他免刑

2019-08-31 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園羅姓男子去年9月25日喝得爛醉無照騎機車，結果在振興路自摔重傷送醫，經抽血換算酒測呼氣值達每公升1.59毫克，比照正常人早已是昏睡迷醉程度，法院考量，羅酒駕雖罪證確鑿，但自摔導致腦出血、頸椎骨折，已經失語、無行動能力，情堪憫恕，依公共危險罪判處他免刑。

檢警調查，羅男當天下午2點多酒後騎機車沿振興路往桃園區，卻在長青路口失控自摔，緊急送醫後抽血酒測值達318mg／dL，換算成呼氣濃度達每公升1.59毫克，檢方偵結依公共危險罪嫌起訴他。

審理時，羅雖矢口否認酒駕，但監視器拍下他騎車自摔過程，另有醫院診斷證明、警方記錄等，法官認為羅空言否認不足採信。

法院審酌，羅自摔後顱內出血、頸椎及顱骨骨折，以及肺部挫傷，目前不良於行需教人照顧起居，也有失語情形，已經無法和一般人溝通自如，因此羅受到該等嚴重傷勢，家人又得放下手邊工作照顧他，且當時所幸沒撞到其他用路人，羅的情況依照社會通念顯然可憫恕。

法院認為，羅的行為雖然觸法，但不論由應報、一般預防，特別預防的角度而言，羅經過偵審教訓，應該清已楚若遭判刑後果的嚴峻，因此判處他免刑。

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