妙齡女才剛墮胎 前男友竟欲火焚身無套硬上

2019-08-31 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園葉姓男子去年4月14日不顧前女友剛做完引產手術，和她躺在床上聊天時突然性欲大發，不顧她抵抗質問「你不是說要保護我嗎？」仍沒戴保險套硬上得逞，葉事後新生愧疚到派出所投案，表示一時衝動強暴前女友，法院考量他自首符合減刑要件，但手段並不輕微，依強制性交判他2年徒刑。

檢警調查，葉男和女子曾在一起交往1年多，去年4月分手後仍保持聯絡，當天女子到葉家時2人躺在床上聊天，但葉突然性欲大發，明知對方才剛做完引產手術，而且堅持對方要戴保險套才能性交，未料葉仍撲向女子，利用身形氣力優勢壓在她身上。

女子不斷尖叫抗拒，還大喊說「你不是說要保護我嗎？」葉仍然欲火難熄，無套硬上對方得逞；半個多月後，葉因為良心不安，主動到住家附近的派出所投案，表示自己性侵前女友，願意接受裁判。

審理時葉均坦承不諱，與被害女子指證相符，且對方也提出驗傷證明，還有2人之間的對話紀錄佐證，她也說是前男友去派出所自首後，警察才來找她製作筆錄，法院認定葉符合自首減刑要件。

院方審酌葉和女子身為前男女朋友，卻為了滿足自己性慾，不顧對方反對強暴硬上，造成女子身心創傷，而葉的辯護人雖稱，葉男犯後多次向女子道歉，有悔悟之心態度良好，且案發時剛成年，還會把薪水交給祖父母扶養2名幼弟，請求給予緩刑。