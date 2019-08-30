汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市王姓男子不服新北市汐止警分局警員薛定岳攔查，造成薛員騎機車追捕時摔車，頭撞道路分隔島死亡。王男籌不出保釋金，檢方諭知限制住居獲釋，引發議論。基隆地檢署今晚8點多提出澄清，指民眾投書指縱放及縱容嫌犯，與事實不符，檢察官依法為強制處分，並非縱放。

今天上午11點，王男到百福派出所簽到，在記者不斷追問要不要道歉？王男才吐出「我不是故意，不知道會發生這種事情，很對不起這位警員，真的很對不起他」，隨即快步離開。

基隆地檢署今晚澄清指出，針對民眾投書指「縱放及縱容汐止分局薛姓員警死亡案之嫌犯」，檢察官係依法為強制處分，並非縱放。檢察官於王姓男子到案後，依據相關證據認定王姓男子涉犯公共危險、肇事逃逸及過失致死罪嫌重大，惟不符羈押要件，而諭知交保、限制住居之強制處分，係依刑事訴訟法規定而為，並非縱放。