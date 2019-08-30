外籍生遭控藉酒性侵女同學 他辯：對方主動邀約

2019-08-30 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名女大學生指控張姓外籍同學去年10月邀她在校園湖畔涼亭飲酒，卻趁她不勝酒力醉倒之際乘機性侵， 12月又以相同手法犯案，前後共得逞2次，但新北地檢署調查她供詞矛盾不一，加上全案只有她的供述，沒有其他證據可佐證，最後認定罪證不足不起訴。

女大生指控，張男去年10月見她酒醉，一直拉她的手去摸他的下體，接著又逼她口交，最後趁她來不及反應之際性侵得逞，由於事情來的突然，加上自己酒醉，第一時間沒有反應過來，後來才覺得不是幻覺。事隔2個月，她曾找張男解決此事，但對方提議到賓館談，後來因為有喝了點酒，又被對方性侵。

警詢時，張男否認犯行，辯稱第一次喝酒2人未發生性關係，第二次喝酒後發生性關係則是女大生提議的，結束後，2人還一起坐計程車離開，全程沒有異狀。

檢方調查，女大生雖稱自己在校園湖畔遭性侵，但案發當時，面對張男詢問可不可以碰她身體，她曾回答可以，因此對其性侵說法存疑。而且，她在案發後與父母、老師談話時均未提到被侵犯的事，甚至再次與張男獨處一室飲酒，行為顯違常理。