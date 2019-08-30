親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港警大肆搜捕 連立法會議員都傳被抓

李新死得太冤！盛竹如拍片吃官司霸氣喊「不後悔」

台科大教授涉詐3075萬元 檢方求重判

2019-08-30 16:40中央社 台北30日電

台灣科技大學營建所教授鄭明淵涉嫌藉由主持研究計畫，以人頭研究助理、不實發票詐領人事費與業務費逾新台幣3075萬元。北檢今天依詐欺等罪嫌起訴鄭明淵，並請求重判。

台北地檢署起訴指出，鄭明淵罔顧為人師表應為誠實廉明的表率，詐取財物時間甚長，嚴重破壞社會交易秩序，犯後指示學生刪除檔案資料，並要求學生偏袒迴護，企圖影響調查及追訴，未見悔悟，應從重處罰。

起訴書指出，鄭明淵任職台灣科技大學營建工程學系暨研究所教授，自民國97年至106年，負責主持科技部、交通部、內政部等機關補助或委託辦理研究計畫。

鄭明淵涉嫌指示為他管理人事費用的博士後研究員安排學生掛名研究計畫助理，向台科大核銷人事費用，除依學生就讀年級發放不等金額薪資，其餘全留為己用，自97年至106年詐領人事費總計新台幣735萬7500元。

此外，鄭明淵還涉嫌指示學生與廠商聯繫，由廠商提供不實發票，佯裝購買電腦、資訊設備等無須繳還委託單位或受校方管理的用品，藉此詐領業務費，廠商收到校方撥款，再依事先約定比例將錢交給鄭明淵，不法所得2339萬8837元。

鄭明淵未認罪，今天遭檢察官起訴，32名參與的學生與2名廠商負責人全數認罪，獲得緩起訴。

台科大薪資詐欺

相關新聞

女大生到資訊公司打工 沒想到是幫詐團假網拍

2019-08-30 15:48

涉嫌違法整脊 推拿師急澄清整脊槍是「按摩槍」獲判無罪

2019-08-30 15:16

影／竊盜3人組橫行雙北 鎖定自助洗衣機兑幣機行竊

2019-08-30 14:55

外籍生遭控藉酒性侵女同學 他辯：對方主動邀約

2019-08-30 17:33

徐乃麟豪宅詐賭風波 2友人均被判6月徒刑

2019-08-30 17:30

覬覦輕度智障女500萬財產 中年男要關3年6個月

2019-08-30 14:55

小六排球隊員暑訓暈厥亡 教練、助理二審逆轉判有罪

2019-08-30 14:46

因太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今首度出庭

2019-08-30 14:42

高潞告時力保立委 台北地院判敗訴

2019-08-30 14:26

台科大教授鄭明淵涉詐研究費 否認犯罪遭起訴

2019-08-30 14:25

屏東內埔十大肇事路段 警方將大執法

2019-08-30 13:59

把超商當自家冰箱 計程車運將狂灌啤酒處拘役6日

2019-08-30 13:44

影／台南再傳校園性侵 教育局社會局警方都強調已盡責

2019-08-30 13:09

影／開學日台南又傳校園性侵 狼叔涉多次性侵多名男童

2019-08-30 12:07

員工裝冷氣摔死 張淑晶不想賠182萬提再審失敗

2019-08-30 12:03

畫眉卻遭櫃姐手誤戳眼 她眼傷病變怒索賠

2019-08-30 11:48

媒體稱她「天道盟大哥女人」 張淑晶：害我爸想安樂死

2019-08-30 11:47

護理之家住不到一個月 六旬嬤吃早餐竟被麵筋噎死

2019-08-30 11:45

1歲兒子面前割頸殺死老婆 他抄佛經懺悔判無期徒刑定讞

2019-08-30 11:30

台科大教授鄭明淵涉詐研究費 否認犯罪遭起訴

2019-08-30 10:38

爛醉倒地呼氣值破表 他喊冤有找代駕獲不起訴

2019-08-30 10:38

被時力開除黨籍 高潞．以用想保黨員和立委資格敗訴

2019-08-30 09:39

獨／酒駕男躲查緝自撞 車變火球不治 警挨告不起訴

2019-08-29 23:50

酒駕男自撞亡 追車兩警不起訴

2019-08-29 23:34

違建套房火災釀傷亡 房東過失致死起訴

2019-08-29 20:07

中秋節前傳捷報 海關緝獲滿櫃私菸

2019-08-29 18:25

台北分署再拍「碧璽寶石」 達底價一半即可收藏

2019-08-29 18:10

警方報案電話系統有漏洞 民眾個資險外流

2019-08-29 18:09

財產申報不實挨罰20萬元 許志堅上訴不合法敗訴確定

2019-08-29 17:19

影／違規工廠如不定時炸彈 埔心橡膠廠大火危及農田

2019-08-29 17:13

他領錢摔到粉碎性骨折 玉山銀行違法掛鐵鍊要賠34萬元

2019-08-29 15:22

總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修老師遭判刑6月

2019-08-29 14:51

「吃香喝辣不還錢」遭評「爛人」 評論者無罪確定

2019-08-29 14:42

酒醉男急診保護室放火 燒醫院未遂遭判2年徒刑

2019-08-29 13:58

與妻子二度結婚 5年同房共枕3夜法官判離

2019-08-29 13:47

反駁不實指控 一芳創辦人控告「台北惡棍」

2019-08-29 13:06

大創供應商控黃偉哲代辦假證詐3千萬 罪嫌不足獲不起訴

2019-08-29 12:29

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22
看更多

熱門文章

新北市國小校園傳啪啪聲 多人輪番當眾狂甩少女巴掌

2019-08-29 23:14

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55

「菸斗從下體掉出來」 少女上廁所驚覺被繼父性侵

2019-08-29 19:36

罕病女奮進考取台大「想想能做什麼就好」 今墜樓身亡

2019-08-30 11:19

疑開過交流道倒車 賓士車遭撞成廢鐵駕駛亡

2019-08-30 11:35

2名蒙面歹徒持槍 洗劫高雄澄清湖豪宅女屋主逃逸無蹤

2019-08-29 17:52

連冷氣都買不起！老婦貧病交加 全裸避暑慘死沙發上

2019-08-29 20:42

影／嘉義民雄傳槍響、擲爆裂物 警方出動長槍圍捕中

2019-08-30 10:11

影／歹徒嗆聲同歸於盡！警方請示檢方是否攻堅

2019-08-30 12:28

「很對不起這位警察」 造成汐止警殉職的王嫌首度道歉

2019-08-30 11:29

長興化工董座住家遇搶 赴警局要求警察陪同返家

2019-08-29 20:25

台大女生宿舍一女學生墜樓 無呼吸心跳送醫急救

2019-08-30 08:30

「穿這樣合法嗎？」一組早餐店正妹照 網友跪求地址

2019-08-29 21:12

正妹人妻幫友油漆新家 夫「出賣」美腿照後訂單湧入

2019-08-29 20:49

「蝕骨水」威力大 消防員救護都不敢大意

2019-08-29 17:55

影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50

西湖暗夜傳巨響嚇壞鄉民 竟查無異狀原因不明

2019-08-30 10:00

薛定岳殉職 女友淚崩發文：5萬就交保？把男朋友還給我

2019-08-29 22:40

化工老董豪宅遭蒙面賊搜刮 董娘臥病逃過一劫

2019-08-29 20:47

影／歹徒丟爆裂物又開槍 霹靂小組到場包圍對峙

2019-08-30 11:20

歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36

不平靜的農曆7月最後一天 彰化縣2家工廠毀於無名火

2019-08-30 00:39

幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24

警車壞都要自己修 基層怒：安全都沒保障如何追犯人

2019-08-29 20:50

男房客半夜門口看A片超大聲 她投訴還被拿名字寫藏頭詩

2019-08-30 11:06

小孩「尿撒」好市多水蜜桃 阿嬤偷偷放回換一盒

2019-08-30 11:32

員工裝冷氣摔死 張淑晶不想賠182萬提再審失敗

2019-08-30 12:03

被時力開除黨籍 高潞．以用想保黨員和立委資格敗訴

2019-08-30 09:39

妙齡妹嗑火鍋雨衣包緊緊 網笑：去異味順便排汗減肥

2019-08-29 21:40

標榜「用心按摩、不偷時」 陸女賣淫遭警查獲

2019-08-29 20:58

影／開學日台南又傳校園性侵 狼叔涉多次性侵多名男童

2019-08-30 12:07

殉職員警移靈彰化老家 兩老悲痛 總統上香致意

2019-08-29 20:07

彰化埔鹽工廠深夜火警 消防員疲於奔命

2019-08-29 23:55

世大運社會宅保全辦公室遭砸 疑蕭薔哥哥犯案

2019-08-29 19:10

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:33

李孟居隻身遊港失聯9天 家屬友人憂心「被失蹤」

2019-08-29 18:22

與警對峙男子4案通緝 回應警喊話：我和警察、住戶沒仇

2019-08-30 13:31

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

殉職警執法拚命...拒檢男無保獲釋 警政署「無法接受」

2019-08-29 23:30

因太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今首度出庭

2019-08-30 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top