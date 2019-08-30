電鍍廠排廢水超標千倍 汙染彰化稻田9年被起訴

2019-08-30 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化市東西二圳上一家電鍍工廠，長期未合法使用廢水處理設備，將電鍍廢水直接排放到灌溉溝渠，被檢警查到廢水中含有劇毒六價鉻、氰化物、銅及總鉻，最高超標數千倍，9年來不法所得2百多萬元，彰化檢方認為電鍍業者嚴重破壞國土行為不宜輕縱，依公共危險罪、違反水汙染防治法等罪嫌將蘇姓女負責人與賴姓員工起訴，並請法院從重量刑。

彰化農田水利會發現東西二圳上游疑似不明廢水排入，造成灌溉水品質惡化，環保署中督大隊經檢測監控一段時菸，去年11月19日與環保警察鎖定蘇蔡負責人的工廠，當場查獲業者違法繞流排放未經處理的電鍍廢水，稽查時發現廢水檢驗結果有害物質超標，調閱相關資料，發現業者這樣繞流行為從民國99年至今。

59歲賴姓員工起初供稱從2017年開始受到蘇姓負責人指示，將未經處理的電鍍廢水以沉水馬達抽取後，再以接軟管或直接傾倒到廠房下方排水溝，但59歲蘇女矢口否認指示員工這樣做，純屬賴姓員工個人行為，賴男後來偵訊改口稱因貪圖早點下班才繞排，試圖想幫老闆脫罪，但檢方認為，蘇女自稱連要添加哪種藥劑都不知道，又如何正確指示賴男操作廢水處理設備，認定賴男受雇主指示繞排。

東西二圳是彰化重要的灌溉渠道，兩側農田主要栽種水稻，彰化縣政府認定目前和美鎮、彰化市共478筆遭污染監控的農地與該廠區廢水排放有關，目前相關改善整治計畫經費1億2千多元，業者應負連帶責任。