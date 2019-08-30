涉嫌違法整脊 推拿師急澄清整脊槍是「按摩槍」獲判無罪

2019-08-30 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市仁武一間傳統整復推拿所遭檢舉，曾姓推拿師不具醫師執照，卻違法替病患整脊，涉嫌違反醫師法。然而，曾姓推拿師堅稱，自己所謂整脊槍其實是「按摩槍」，復健頓壓床也只是用來供病患躺臥，從未宣稱能改善脊椎問題，否認違法。橋頭地方法院從各跡證判斷，該推拿所確實只在從事一般民俗按摩推拿，未涉及醫療行為，判他無罪。

該整復推拿所從2014年開始執業，高雄市政府衛生局接獲檢舉，指稱該所替病患整脊，衛生局人員前年10月據報到場查察，根據所內診療紀錄、整復價格表、使用的器材設備、及臉書專頁廣告宣傳，懷疑未領有醫師執照的曾姓推拿師涉嫌非法執行醫療業務，橋頭地檢署依違反醫師法起訴。

曾姓推拿師坦承有使用頓壓整脊床、整脊槍，但矢口否認違法。曾辯稱，該些設備分別是美容頓壓床、按摩槍，全是用來輔助手技按摩用途，讓客戶躺臥、趴睡頓壓床上，以利按摩調理，一再澄清絕無治療行為。曾還解釋，所謂診療紀錄只是消費記錄資料，用來註記客戶不適之處，以利找到痠痛點按摩推拿，並非病歷資料。

曾姓推拿師堅稱，只是單純提供推拿服務，並未涉及看診、治療。朱姓、王姓、蔡姓顧客也紛紛作證，稱推拿過程中，推拿師傅從未提過可以治療、改善脊椎問題等語，「沒說過這樣脊椎會變好」。

法官也對照整復推拿所寫有顧客痠痛部位、所謂「消費記錄」的資料，對照衛福部病歷格式，發現兩者全然不同。一般病歷上除了要有病患基本資料及主訴外，還要記載病史、住院治療經過、病理報告、指示用藥等，並要有醫師簽名；但推拿所的文件卻未見得，顯然不是病歷。

橋頭地方法院綜合對照推拿所資料文件、消費方式、整脊槍保證書等事證，判斷該整復推拿所應只是運用按摩手技從事民俗調理，用以替人抒解筋骨、消除疲勞，無意圖執行醫療行為。縱然曾姓推拿師在廣告文宣上有提及整脊等字眼，用字遣詞有逾越民俗調理行業之嫌，但只是為攬客，應交由主管機關施行行政裁罰，而不至於負刑責。