覬覦輕度智障女500萬財產 中年男要關3年6個月

2019-08-30 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



洪男覬覦有輕度智能障礙洪女的582餘萬元財產，以接洪女到外生活、共開咖啡店為由，將洪女存摺內財產全數領光，洪女到咖啡店工作掃地、拖地2年也未獲薪水。台中地院判洪男乘機詐欺取財罪，有期徒刑5個月，得易科罰金；行使偽造私文書罪、非法由自動付款設備取財罪判3年6個月。全案可上訴。

判決書指出，洪男(40歲)的叔公收養洪女作為養女，叔公過世後遺留一筆582萬餘元遺產給洪女，未料遭洪男覬覦。

民國95年，洪男的母親安排洪女住到新竹縣一間天主教智能發展中心，洪男看準洪女想到外生活，熱心帶洪女到新竹縣新竹關西郵局辦理存摺、印章掛失及補領手續。

洪男稱自己遭友人騙錢，需要洪女金援合夥開咖啡店，洪女不疑有他，讓洪男保管她的帳戶存摺、印章、提款卡等。洪男民國100年開設咖啡店，並分多次提光洪女帳戶內的現金。

洪男庭上否認犯行，辯稱是洪女想離開機構，關西郵局帳戶的存摺、印章及提款卡交由他保管，「是怕她自己搞丟」；更稱有向洪女表示要合夥開咖啡店，洪女同意要用她的錢。

洪女則說，她當時腦袋空空的，洪男說要開咖啡店，她就將存摺等物交給他，但後來發現本子裡面都沒錢；她在咖啡店負責擦桌子、掃地，但洪男沒有支付她薪水；洪女也說，她不清楚「合夥」的定義，又改口說當初不願給洪男領錢。

法官認為，洪女因輕度智能障礙，由機構輔導照顧期間，雖有生活自理能力，也有使用金錢能力，但是管理金錢能力不足，洪女對於事務分析能力與利害判斷，明顯比一般常人弱。

洪男知道洪女嚮往機構外生活、戶頭有巨款，才會對洪女說要一起生活、開咖啡店，讓洪女交付郵局存摺等物，提領現金。

法官指出，洪男並非一次或分數次立即領完，反而大費周章提領高達107次，明顯是掩人耳目的行為，可見洪男領款行為並未告知洪女。