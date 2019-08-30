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影／竊盜3人組橫行雙北 鎖定自助洗衣機兑幣機行竊

2019-08-30 14:55聯合報 記者王長鼎╱即時報導

鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑幣機行竊，自今年7月起迄今，在大台北地區共犯下20起竊盜案，新北警方擴大調閱案發地點周邊監視器畫面，先將鄭、劉、余三人逮捕到案，訊後將3人依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，以35歲鄭姓男子為首的竊盜集團，夥同27歲劉姓男子及余姓男子，自今年7月起，共乘偷來的機車為侙步工貝，選定平日無人看管的自助洗衣店為目標，以鐵撬破壞兑幣機竊取財物，犯案過程不到30秒即騎贓車逃逸。

鄭嫌等人為規避警方查緝，犯案後便將偷來的贓車棄置路邊，再以車換車方式持續犯案。新北市刑大成立專案小組報請新北地檢署陳雅詩檢察官指揮，擴大調閱案發地點周邊沿途監視器畫面，深入過濾分析，鎖定犯嫌行蹤，經檢察官核發拘票，前天在蘆洲區查獲余姓男子到案。

昨天在八里山區查獲鄭姓男子與劉姓男子正在八里山區行竊電纜線，當場逮捕二人到案，查扣犯案工具一批。警方初步清查二人自7月起至今，在大台北地區犯下20起兑幣機竊案，得手近20萬元，都已花費殆盡。警方不排除鄭嫌等人還涉及其他類似竊案，將持續擴大清查。

新北警方呼籲，無人看管娃娃機、洗衣店業者加裝警報器、堅固鎖具等防竊設備，增設保全系統與轄區警方保持密切聯繫，以保障自身財產安全。

鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑...
鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑幣機行竊，自今年7月起迄今，在大台北地區共犯下20起竊盜案，3嫌先後為新北市刑大查獲。記者王長鼎／翻攝
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鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑...
鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑幣機行竊，自今年7月起迄今，在大台北地區共犯下20起竊盜案，3嫌先後為新北市刑大查獲。記者王長鼎／翻攝
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鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑幣機行竊，自今年7月起迄今，在大台北地區共犯下20起竊盜案，3嫌先後為新北市刑大查獲。記者王長鼎／翻攝
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鄭姓男子與劉姓及余姓男子共組竊盜3人組，鎖定無人看顧的自助洗衣機店為目標，專挑兑幣機行竊，自今年7月起迄今，在大台北地區共犯下20起竊盜案，3嫌先後為新北市刑大查獲。記者王長鼎／翻攝
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竊盜贓車

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