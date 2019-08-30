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小六排球隊員暑訓暈厥亡 教練、助理二審逆轉判有罪

2019-08-30 14:46聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市茄萣區成功國小排球隊上的蘇姓男童，4年前頂酷暑接受暑訓，為參賽作準備，卻因中暑引發多重器官衰竭不治。張姓女教練、顧姓女助理涉嫌未注意蘇童身體狀況，遭依業務過失致死罪嫌起訴，高雄地方法院一審以罪證不足為由，判張、顧無罪；但高雄高分院認定兩人過失與蘇童死因有因果關係，改判有罪，各判3月、2月徒刑，均獲緩刑2年，仍可上訴。

檢方起訴指出，張姓女子和顧姓女子在成功國小排球隊擔任教練及助理，2015年暑假為準備永信盃排球賽，在校內訓練排球隊員；2015年8月19日上午9點到11點間，室外氣溫飆破3攝氏30度高溫，且酷熱指數達35度、37度狀態下，兩女率球員進行爬樓梯、跑步及跳格子訓練。

體型輕度肥胖的六年級蘇姓男童在接受跳格子訓練後，幾度表示頭暈、身體不舒服。然而，張女仍執意要求他在室外練習接發球及隊型訓練，接著到活動中心進行側併步訓練；顧女也要求男生隊員繞活動中心跑步訓練。蘇童訓練一直呈現體力不支狀態，跑步訓練時更跑了一圈就停下來，直說頭暈，隨即昏倒。

蘇童被送醫救治，但兩天後仍因中暑、多重器官衰竭不治。

張女及顧女都否認疏失，張女辯稱，當天蘇說頭暈後，曾讓他坐下喝水，看臉色並無異常，詢問有無不舒服，蘇說沒有，就讓他繼續下個訓練。顧女表示，蘇向張女說他沒有事，看蘇也沒有異狀，在活動中心跑步後又說頭暈，張女請他坐下休息，但蘇坐一下子就站起來，沒有喝水，在原地轉兩圈就暈倒了。

另外，醫院急診科醫師也從蘇童送醫時，出現發高燒、癲癇症狀，懷疑死因有可能是「腦膜炎」，而非中暑或熱衰竭。但由於蘇童遺體未經報請法醫相驗，已火化，無法再相驗鑑定。

合議庭綜合判斷，認為張女、顧女在蘇童反應頭暈不適後，就給予喝水休息，並將訓練場地改至遮陽通風的活動中心，應該不至於造成熱衰竭、甚至中暑，再者，合議庭也不排除蘇童是因腦膜炎自身疾病致死，張、顧難以注意到此徵兆、進而阻止腦膜炎發病，認定兩女業務過失致死罪不成立。

然而，檢方不服判決再上訴，經函請台大醫學院再鑑定，認定蘇童「因中暑導致多重器官衰竭而死亡」，高雄高分院以此判斷蘇童死因和排球訓練處置有關連性，張女、顧女犯過失致死罪，撤銷原判決。

但合議庭考量張女、顧女無前科，且坦承犯行，當庭向被害人家屬致歉，犯後態度尚可，依過失致死罪判處張女、顧女有期徒刑3月、2月，各得易科罰金9萬元，6萬元，均緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育課程5場次，全案仍可上訴。

高雄市茄萣區成功國小排球隊上的蘇姓男童，4年前頂酷暑接受暑訓卻昏厥不治，排球隊女...
高雄市茄萣區成功國小排球隊上的蘇姓男童，4年前頂酷暑接受暑訓卻昏厥不治，排球隊女教練、助理涉嫌業務過失致死，一審無罪，二審逆轉改判有罪，可上訴。圖／報系資料照
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