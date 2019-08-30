因太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今首度出庭

2019-08-30 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



2014年發生太陽花學運，警方強制驅離抗議民眾濺血，引爆民眾告官員的自訴潮；周榮宗等人自訴前總統馬英九殺人未遂，台北地方法院訂今天開庭，首度傳喚馬英九、前行政院院長江宜樺；另傳喚前警政署署長王卓鈞、前北市警中正一分局長方仰寧等4人。馬英九下午2點15分抵達法院，點頭微笑未表示意見。

台北地院今開庭不敢大意，除事先準備元首級法庭動線，警方也出動多人維持治安，有部分民眾因駐足停留，被法警柔性勸離，引起小部分爭執，民眾不斷向法警表示，現場是公共空間，「我是中華民國國民，請問你依哪條法律要我離開？」

太陽花學運2014年3月18日發生，學運人士霸占立法院，23日轉進行政院，警方隔天凌晨執行驅離任務，爆發警民流血衝突，事後訴訟不斷。其中，北市警局前局長黃昇勇也被告殺人未遂，台北地院上月18日判決黃無罪，案件尚未確定。

參與行政院陳抗負傷的周榮宗等人提自訴，控告馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧4人殺人未遂；周提告後過世，由女兒等人承受訴訟。本案提告5年來多在程序上擺盪。實質審理部分，僅台北地院於2017年傳喚方仰寧、隔年傳喚王卓鈞，法院認為，被告犯罪嫌疑不足，駁回自訴案。