屏東內埔十大肇事路段 警方將大執法

2019-08-30 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣內埔警分局今天公布今年上半年轄區10大易肇事路段，其中壽比路68件最多，台一線中正路59件次之，尤其靠近屏科大、美和科大附近就有5個路段上榜，肇事原因以「未注意車前狀況」、「轉彎未依規定」等現象最多，警方已針對十大路段，加強規劃交通大執法與取締酒駕等路檢勤務，並呼籲民眾務必遵守交通規則。

內埔警分局表示，今年上半年的10大肇事路段多在內埔鄉車流量大的路段，以壽比路發生68件最多、台一線中正路59件次之，其餘依序為廣濟路、學人路、光明路、南寧路、科大路、昭勝路、大同路及中林路，分析各交通事故的肇事主因多為「未注意車前狀況」、「轉彎未依規定」及「未遵守交通號誌」等因素，顯見民眾路權及守法觀念不足。

由於內埔分局轄區就有美和科大、屏科大兩所大學，師生流量相當大，內埔警分局長蔡耀順9月9日就要先到美和科大演講，提醒大學生注意交通安全。

另外，為杜絕駕駛人僥倖心態，警方表示，將持續規劃實施交通大執法專案，針對易肇事路(段)口，加強取締酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定等違規行為，同時也呼籲民眾在各路口勿搶快、高齡者出門應穿著顏色鮮明或具反光材質的服裝，以降低車禍發生。